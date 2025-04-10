T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/87 Esas

Davacı GÜLHAN ÖKTEN ile davalı FARNOSH SAMI arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi (İcra) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği ile ilgili Davalı FARNOSH SAMI (Pasaport No:Z97515133) 'nin "Pınartepe Mah. Sahil Sok. No: 5 Büyükçekmece/İstanbul " T.K. 21/1 mad. göre adresine çıkartılan tebligatın ilgilinin adreste bulunmaması /tanınmıyor olması nedeniyle iade edildiği, Uyap sisteminde davalının mernis adresinin bulunmadığı görülmekle FARNOSH SAMI'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı tarafından 2024 yılı aralık ayından bu zamana kadar kira bedellerinin ödenmesi noktasında sıkıntılar yaşandığını, 2024 yılı Aralık kira bedelinin hiç ödenmediğini, Büyükçekmece İcra Müdürlüğünün 2024/287598 Esas sayılı dosyasında icra takibi başlatıldığını, ödeme emrinin 26/12/2024 tarihinde tebliğ olduğunu, davalının icra dosyasına itirazda bulunmadığını belirterek davalının Pınartepe Mah. Sahil Sk. No: 5 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki mecurdan tahliyesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İlanın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçenizi ve delillerinizi mahkemeye ibraz edebileceğiniz, verilen süre içinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 14/07/2025 tarihli duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, ilanen tebliğ olunur. 08/04/2025