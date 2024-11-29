T.C. BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya Esas No : 2024/51

Karar No : 2024/51

"Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" suçundan Sahip ve Hanım oğlu 01.01.1998 Azerbeycan doğumlu sanık Ruslan Mardanov hakkında yapılan yargılama sonunda; mahkememizin yukarıda sayıları yazılı 01.10.2024 tarihli kararı ile sonuç olarak 12.500 TL. Adli Para Cezası ile tecziyesine, TCK 53/6 md. uyarınca sürücü belgesinin 3 ay süre ile geri alınmasına, CMK'231/5 md. gereğince işbu "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 Yıl Süre İle Denetime Tabi Tutulmasına" dair yokluğunda verilen kararın mevcut adreslerinde tebligat yapılamadığı, başkacaadresi de tespit edilemediğinden adresi meçhul sanığa işbu kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesine göre gazete ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu hükmün gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren iki hafta içerisin deİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde İstinaf talebinde bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.