T.C. BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 19.01.2025 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'DEN

Esas No : 2024/112

Karar No:2024/193

Silahla Tehdit, Basit Yaralama suçlarından sanık Hamdi oğlu 1975 d.oğumlu Orkun Kırarslan ile Tayibi Enna kızı 2000 doğumlu müşteki WİSSAL ENNA haklarında yapılan yargılama sonucunda sayıları yazılı12.11.2024 tarihli karar ile CMK 223/2-e md. Uyarınca sanığın her iki suçtan Beraatine dair tarafların yokluklarında verilen gerekçeli karar mevcut adreslerinde tebliğ edilemediği, gibi tebliğe yararbaşka adresleride tespit edilemediğinden, adresleri meçhul sayılan müşteki ve sanığa ilanan tebliğine karar verilmiş, işbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesine göre gazete ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, ilan edildiği tarihten itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren iki hafta içerisin deİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde İstinaf talebinde bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.