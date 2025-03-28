T.C. BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 28.03.2025 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'DEN

Esas No: 2024/211 Karar No: 2025/74

"Hakaret ve Tehdit" suçlarından İhsan oğlu 1977 d.lu sanık Engin ŞARAN hakkında yukarıda sayıları yazılı karar ile "hakaret suçundan beraatine", tehdit suçundan ise "6 ay hapis cezası" ile cezalandırılmasına, cezanın infaz rejimine göre çektirilmesine, dair sanığın yokluğunda verilen karar dosyada ki mevcut adreslerinde tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da tebligata yarar adres tespit edilemediği gibi mernis adresi bulunmayan, dolaysıyla adresi meçhul olan sanık Engin Şaran'a kararın ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu ilan varakasının 7201 sayılı T.K. 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilandan itibaren 7. günü tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisin deverilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf talebinde bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.