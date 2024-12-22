T.C. BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.12.2024 - 00:00

Dosya Esas No: 2024/127

Karar No: 2024/238

" Kasten Yaralama " suçundan Veysel ve Marzıya kızı 1984 d.lu sanık Vusala Mamedova hakkında yukarıda sayıları yazılı 26/11/2024 tarihli karar ile TCK'nun 66/1-e ve CMK 223/8. md. Uyarınca sanık hakkındaki kamu davasının "Düşmesine" dair yokluğunda verilen kararsanığamevcut adreslerinde tebliğ edilemediği, mernis adresive tebligata yarar başka adresidetespit edilemediğinden adresi meçhul sayılan sanığı ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesine göre gazete ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren iki hafta içerisin deİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde İstinaf talebinde bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.