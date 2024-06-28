T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 28.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Kamiloba Mah. 508 parsel, D Blok, 15 bağ.böl taşınmaz 2+1 özellikte olup, giriş holü, salon, mutfak, iki yatak odası, banyo, tuvalet ve balkondan ibarettir.

Yüzölçümü: 62,16 m2

Arsa Payı: 20/600

İmar Durumu: 26.08.1983 onay tarihli 1/1000 ölçekli Celaliye Kamiloba Uygulama İmar Planında kısmen imar yolu kısmen de (K) simgesi ile gösterilmiş alanda kalmaktadır. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı" ve "Doğa Odaklı Turizm Alanı" olarak ayrılmış olup bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından planlama çalışmaları devam etmektedir.

Kıymeti: 1.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/09/2024 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati: 11/09/2024 - 11:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/10/2024 - 11:15

Bitiş Tarih ve Saati: 09/10/2024 - 11:15

26/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.