T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, GÜZELCE Mahalle/Köy, 143 Ada, 1 Parsel, Satışa konu parsel üzerinde bodrum, zemin ve iki normal kattan ibaret toplam 4 katlı yapı bulunduğu, bodrum kat atölye, zemin kat dükkan, üstteki iki kat konut şeklinde inşaa edildiği, binanın önünde geniş bir teras alanı mevcut, zemini paladyen döşeli, konut kısmına mermer basamaklardan ulaşılmakta, basamakların sağında tek katlı, yazıhane şeklinde kullanılan basit tarzda inşa edilen ayrı bir alan yer almaktadır.

Adresi : Bahçelievler Mah. Aydınlar Cad. Nazlı 2 Sok N:18 Kapa Apt.Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 285 m2

İmar Durumu : 22.02.2020 onay tarihli ve 1/1000 ölçekli Kumburgaz Tem Bağlantı Yolu Doğusu ve Kartaltepe Uygulama İmar Planı Bahçelievler Etabında blok nizam, 4 kat, ticaret+konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 16.875.600,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:49

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:49

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:49

17/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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