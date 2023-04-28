T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28 Nisan 2023

DOSYA NO: 2022/781 Esas

KARAR NO: 2022/814

Tehdit, Hakaret Kasten yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/11/2022 tarihli ilamı ile sanık Fatih Lütfi PEKTUTAN hakkında tehdit ve hakaret Suçundan Beraatine, kasten yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup müşteki Yüksel ve Şengül kızı, 03/05/1996 doğumlu, Çorum, Kargı, Bahçelievler mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜLYA PEKTUTAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50000 üzerindeGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmesi koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ya da en yakın nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile gönderilecek dilekçe ile Mahkememiz nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere; karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.04.2023