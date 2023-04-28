T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28 Nisan 2023

DOSYA NO: 2022/578 Esas

KARAR NO: 2022/782

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/11/2022 tarihli ilamı ile 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Sabatho Maıra ve Elmına Lucas kızı, 1995 doğumlu, Tanzanya uyrukluHAPINESS SABATHO MAIRA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50000 üzerindeGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.04.2023