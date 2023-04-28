T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2022/1013 Esas
KARAR NO: 2023/163
Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/02/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Amangeldı ve Oguljeren oğlu, Türkmenistan 11/09/1993 doğumlu, BEGLI SEYLIHANOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.04.2023
#ilangovtr Basın No: ILN01820561