T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28 Nisan 2023

DOSYA NO: 2022/1013 Esas

KARAR NO: 2023/163

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/02/2023 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Amangeldı ve Oguljeren oğlu, Türkmenistan 11/09/1993 doğumlu, BEGLI SEYLIHANOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.04.2023