T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.04.2025 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/603 Esas

Konu: İlanen Tebliğ

Davacı Arwa Suad Shakir ile Davalı Monahad Mohsın Mousa arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi davası nedeniyle yapılan araştırmalara rağmen davalı Mohanad Mohsın Mousa'nın adresi tespit edilemediğinden;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı borçlu kiracı hakkında ödenmeyen kira borçları nedeniyle icra takibi yapıldığını, borçlunun itiraz etmediğini ancak süresinde ödeme de yapmadığını beyan ederek davalının mecurdan tahliyesine karar verilmesini talep ettiği hususunun ve duruşmanın17/06/2024 10:30 tarih ve saatine bırakıldığının "dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süresinde ilk itirazlarınızı ve HMK nin 129. maddesindeki unsurları içeren cevap dilekçesini, ayrıca açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek tüm delillerinizi bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri dilekçenizle dosyaya sunmanız gerektiği" ihtarı ile ilanen tebliğ rica olunur. 26.02.2025