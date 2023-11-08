T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08 Kasım 2023

ESAS NO: 2022/1270

DAVALI: ALMA ROSA VARGAS

Davacı FİKRET VARDAR, davalı, ALMA ROSA VARGAS arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı çıkarılmış olup, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Tebligat Kanunun 31. maddesi uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağından 7 gün bitiminden sonra iki hafta içerisinde davaya karşı cevap verme hakkının olduğu hususu Amerika Birleşik devletleri uyruklu, JAİME'den olma 28/05/1976 doğumlu davalı ALMA ROSA VARGAS'a ilanen tebliğ olunur.