T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.09.2024 - 00:00

Esas No: 2023/704

Karar No: 2023/940

İLAN VARAKASI

SANIK: FURKAN UÇAR (27307964132), İsmet ve Şükran oğlu 01/05/1997 Silivri doğumlu, Erzurum, Çat Bozyazı mah/köy Nüf.kay. Ulus Mah. İbrahimpaşa Sk. No:13 İç Kapı No:3 BÜYÜKÇEKMECE / İST.

SUÇ: Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ ve YERİ: 09/03/2018 - İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE

KARAR TARİHİ: 06/12/2023

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" (TCK.nun 191/1 mad.) suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası mahkumiyet kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 03/09/2024