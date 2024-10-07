T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:00

Sayı: 2024/421 Esas

Davacı, HÜRREM ZAHDE ile Davalı, AHMAD WASSIM ZAHDE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı AHMAD WASSIM ZAHDE adına dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesi ile Tarafların 28.04.2022 tarihinde evlendiğini, bu evlilikten müşterek çocukları bulunmadığını, müvekkilinin Suriye'den 2013 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç ettiğini, davalının Suriye uyruklu olup Geçici Koruma Kimlik Belgesine sahip olduğunu, tarafların aynı firmada çalışırken birbirlerini tanımış ve severek evlendiklerini, davalının evliliğin ilk günlerinde müvekkile iyi davrandığı halde zaman geçtikçe saldırgan davranışlar sergilediğini, sürekli olarak müvekkilden kimliğini istediğini, vermeyince de rızası dışında müvekkilin kimliğini aldığını, davalının amacı, kimlik bilgileri ile sahte vatandaşlık ve aile ikamet iznini almak olduğunu, buna izin vermeyen müvekkiline karşı, davalı, gittikçe dozu artacak şekilde şiddet eylemlerinde bulunmaya başladığını, davalının davranışlarındaki değişiklik, kısa süren bu evliliği T.C vatandaşlığına geçmek için yaptığını, müvekkili ile davalının 01.08.2023 günü akşam saat 20.00 sıralarında ailevi nedenlerden dolayı sözlü tartıştığını, bu sırada davalının müvekkiline saçını çekerek, sırtıma tekme atarak şiddette bulunduğunu, müvekkil eşinden korktuğu için polise haber veremediğini, ertesi günü davalı işe gittikten sonra kendi imkanlarıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesine gidip adli raporu aldığını, ancak aile birliği bozulmasın diye davalı hakkında şikayetçi olmadığını, Müvekkilinin davalıya bir şans daha verdiğini, davalı bu şansa rağmen davranışlarını değiştirmediğini, bu kez sürekli olarak müvekkile düğününde takılan ziynet eşyalarını kendisine vermesini istediğini, Müvekkilinin 04.03.2024 günü saklamış olduğu ziynet eşyalarının davalı tarafından alındığını, akabinde davalının müvekkilin boğazını sıkmış ve yüzüne yumruk attığını, davalının son olaydan sonra evi terk ettiğini, taraflar halen ayrı yaşadıklarını, fiilen biten evliliğin kanun de bitmesi gerektiğini açıklanan nedenlerle boşanmalarına karar verilerek, müvekkili için 500.000-TL maddi 500.000-TL manevi tazminata, ziynet eşyaların aynen iadesine bunun mümkün olmaması halinde şimdilik 10.000 tl ziynet eşyası alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesini talep ve dava etmiş olup davalının açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle "HMK'nun 122.md. uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129 md. deki yasal şartlara haiz cevap dilekçesini ve tanık dahil tüm delillerini mahkememize sunması,, hangi vakıayı hangi delil ile ispatlayacağını cevap dilekçesinde bildirmesi aksi takdirde HMK.nun 128. md. uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağı" hususunun ihtar olunduğuna dair HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre davalı AHMAD WASSIM ZAHDE 'ye ilanen tebliğ olunur. 03/09/2024