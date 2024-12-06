T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/21615 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21615 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, KAMİLOBA Mahalle/Köy, 2515 Ada, 1 Parsel, 86 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, E-5 (D-100) Londra Asfaltı Güney Yan Yol üzerinde (İstanbul Caddesi), tapunun 2515 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve İstanbul Caddesinden 508 dış kapı numarası alan 3.279,15m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Birlik Sitesi 508/B dış kapı numaralı D Blokta 20/2800 arsa paylı zemin kat (86) bağımsız bölüm, (2) kapı numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. İstanbul Caddesi ile Suzan Avcı Sokak olmak üzere iki yola cepheli konumda yer alan Birlik Sitesi, zemin kat+ 6 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 40 yılı geçkin ömre sahip, 28'er bağımsız bölümlü A, B, C, D Blok ve 29 bağımsız bölümlü E Blok olmak üzere beş blok ve141 bağımsız bölümlüdür. (86) bağımsız bölüm numaralı daire, 508/B dış kapı numaralı D Blok zemin katında yer almakta olup, mahallinde (2) dış kapı numarası almıştır. Daire onaylı mimari projesine göre antre, koridor, salon, mutfak, iki oda, banyo- WC ve balkon mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 90m2 alana sahip, balkonlu kapalı kullanım alanına dahil edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ile ana binada asansör mevcuttur. Satışa konu daire bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören yazlık konut alanında yer almaktadır.Büyükçekmece Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinden alınan imar durum bilgisine göre;Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, 2515 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Celaliye Kamiloba Uygulama İmar Planında Mevcut Durumu Korunacak Alandakalmaktadır denilmiştir., 3.279,15 m2 yüzölçümü, 20/2800 arsa payı,İstanbul, Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, E-5 (D-100) Londra Asfaltı Güney Yan Yol Üzerinde (İstanbul Caddesi), Tapunun 2515 Ada, 1 Parsel Numarasında Kayıtlı Ve İstanbul Caddesinden 508 Dış Büyükçekmece / İSTANBUL adresli

Adresi :İstanbul, Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, E-5 (D-100) Londra Asfaltı Güney Yan Yol Üzerinde (İstanbul Caddesi), Tapunun 2515 Ada, 1 Parsel Numarasında Kayıtlı Ve İstanbul Caddesinden 508 Dış Büyükçekmece / İSTANBUL

Ana Taşınmaz Yüz ölçümü : 3.279,15 m2

Arsa Payı : 20/2800

İmar Durumu : Büyükçekmece Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinden alınan imar durum bilgisine göre;Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, 2515 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Celaliye Kamiloba Uygulama İmar Planında Mevcut Durumu Korunacak Alandakalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 1.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: A.H.:3510 Parseldeki Oto Parktan İstifade hakkı vardır. Tapu kaydındaki diğer şerhler.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 13:43

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2025 - 13:43

03/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.