T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 11.01.2025 - 00:01

T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/13048 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13048 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

İstanbul İl, Esenyurt İlçe, KIRAÇ Mahalle/Köy, kuruçeşme Mevkii, 564 Ada, 1 Parsel, 5 Nolu Bağımsız BölümSATIŞA KONU TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU:

Taşınmazın birlikte getirilen paftasının yerine tatbikiyle uygunluğu saptanmıştır. Satışa konu taşınmaz; tapunun Esenyurt İlçesi, Kıraç, 564 ada, 1 no.lu parsel kayıtlı, 3.kat, 5 no.lu çatı piyesli daire olup, adres olarak; Esenyurt, Atatürk Mahallesi, Kuruçeşme Caddesi, 2202.Sokak, No: 1, 3. kat, D: 5 adresinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel Kuruçeşme Caddesine de(No:4) cepheli olup, köşe parsel konumundadır. Bina mesken girişi 2202. Sokaktan yapılmaktadır. Esenyurt, Atatürk Mah, Kıraç, 564 ada, 1 no.lu parsel, 3. kat, 5 no.lu çatı piyesli dairenin alt/giriş kat planı. Esenyurt, Atatürk Mah, Kıraç, 564 ada, 1 no.lu parsel, 3. kat, 5 no.lu çatı piyesli dairenin üst/çatı kat planı. Yerinde ve Esenyurt Belediyesinden onaylı mimari projesi üzerinde yapılan incelemede, 5 no.lu dairenin alt/giriş katının plan itibariyle; (Çatı piyesli) girişte hol, salon, mutfak, üç oda, odalardan birindeüst/çatı katla irtibatı temin eden döner merdiven, banyo/tuvalet, ayrı küçük tuvalet, salonla irtibatlı balkon,üst/çatı katın; alt/giriş katla irtibatı temin eden döner merdiven, sofa şeklinde oturma alanı, iki sandık odasıolacak şeklide toplam üç oda, sofa yazan alanda açık mutfak, banyo/tuvalet, ayrı bir küçük tuvalet ve terasbalkonundan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Projesinde alt ve üst çatı piyesi katı arasında irtibatı temin edenmerdiven gösterilmekle birlikte; yerinde bu merdivenin olmadığı, çatı piyesinin müstakil girişi olan, ayrı bir daire şeklinde kullanıldığı tesbit edilmiştir. Değerlendirmede dairenin fiili kullanım şekli göz önündebulundurulmuştur. Daire giriş kapıları çelik kapı, pencereler pvc?dir. İç kapıları panel kapı, duvarları satenboya, zeminleri laminant parke, ıslak alanlar seramik döşelidir. Alt ve üst katlarda doğal gaz tesisatımevcuttur. Bina ortak alanları ve merdivenler bej mermer, korkuluklar alüminyumdur. Binada asansörbulunmamaktadır. Proje kapak sayfasına göre; daire takriben brüt 182,52 m2, takriben net 131,30 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın bulunduğu parsel orta noktası baz alındığında kıymet takdirine konu taşınmaz;Kuruçeşme Caddesine cepheli / Esenyurt merkeze, Es Kule AVM ye 3920 m. / E-5 asfaltına ve TüyapMetrobüs son durağına 1850 m. / Resmi dairelerin yer aldığı (Kaymakamlık-Belediye) City Center binasına 4950 m. / Esenyurt Devlet Hastanesine 3070 m. takribi kuş uçumu mesafededir. Yakın çevresinde; konut, toplu konut, ticaret +konut ve sanayi tipi yapılaşmalar bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz ilçe merkezine nispi mesafede olup, alışveriş noktalarına, çarşıpazara, toplu taşım araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuşgelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. E-5 Karayolu ve TEMotoyoluna çıkış imkanına sahiptir. Yakın çevresinde konut tipi yapılaşmalar mevcuttur.29.3.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan kararnamede yer alan hususlar yönünden değerlendirildiği takdirde; dairenin lüks ya da 1. Sınıf vasfına sahip olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Adresi : Esenyurt, Atatürk Mahallesi, Kuruçeşme Caddesi, 2202. Sokak, No: 1, 3. Kat, D: 5Esenyurt / İSTANBUL

Ana Taş.Yüzölçümü : 147,13 m2 (daire takriben brüt 182,52 m2, takriben net 131,30 m2 kullanım alanına sahiptir. )

Arsa Pay/Payda : 26/100

İmar Durumu: Esenyurt Belediyesi İmar Müdürlüğünün arşivinden edinilen bilgiye göre; Esenyurt İlçesi, AtatürkMahallesi, 565 ada, 19 no.lu parselin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12.07.2013 tarihinde onaylanan Esenyurt TEM Güneyi, 7. Etap, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Bitişik Nizam, 4 Kat, Ticaret + Konut Alanında kaldığı ancak; İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 29.12.2016 tarih ve 2016/2410karar 2014/656 esas sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan iptalinin bulunduğu. Ayrıca; 4. İdareMahkemesinin 23.01.2018 tarih ve 2016/1510 esas sayılı kararı ile imar uygulamasına ilişkin iptal kararınınbulunduğu tesbit edilmiştir.

Kıymeti : 4.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Tapu sicilindeki diğer bilgiler : Kaydındaki gibidir.

Kaydındaki Şerhler: taşınmaz üzerinde Yönetim planı 08/07/2014 açıklamalı 08/07/2014 tarih 37865 yev. Sayılı beyan vardır. Ayrıca kaydındaki gibidir.

Tebliğ : kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete veya internet haber sitesiile yapılan satış ilanı ile tebliğ yapılmış sayılmasına, gazete veya internet haber sitesinde yapılan ilan ile , satış ilanınınhaklarında tebliğ yapılamayanlar için tebliğ edilmiş sayıldığının ihtaren iş bu ilan iletebliğine

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 14:53

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 14:53

03/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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