T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 30.04.2025 - 00:01

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/34392 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34392 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, Tabani Bahçe Mevkii, 2657 Ada, 13 Parsel, Satışa konu taşınmaz; tapunun Büyükçekmece İlçesi, Atatürk Mah., 2657 ada 13 parselde kayıtlı ''arsa'' nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 19 adresinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede, taşınmazın arsası üzerinde yeni inşaata başlandığı, zemin ve 3 katlı kaba inşaat bulunduğu, toplam inşaat alanın mevcut haliyle 240 m2 olduğu, inşaatın devam ettiği görülmüş olup borçlu hissesi yönünden boş arsa vasfında değerlendirme yapılmıştır. Güneyinde Atatürk Caddesi, doğusunda Marmara Caddesine komşudur. Arsası topografik olarak düz bir yapıdadır. Ulaşımı bölgenin ana caddesi Atatürk Caddesinden asfalt yol ile imkan dahilindedir. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Belediye Binasına 1,08 km, Kaymakamlık Binasına 1,66 km, Devlet Hastanesine 3,33 km, E-5 Karayoluna 1,11 km, sahile 130 metre, semt pazarının kurulduğu Palmiye Meydanına 380 metre kuş uçuşu uzaklıktadır. Taşınmazın plan örneğinin yerine tatbikiyle uygunluğu saptanmıştır., 1.860,59 m2 yüzölçümü, Atatürk Mah., Atatürk Caddesi No: 19 Büyükçekmece / İSTANBUL adresli

Adresi: Atatürk Mah., Atatürk Caddesi No: 19 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 1.860,59 m2

İmar Durumu: Var, Yola Mesafesi 1110 m, İnşaat tarzı 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi uygulama imar planında, kısmen (10.404 m2) ayrık nizam 4 kat “Konut Alanı”, kısmen (1077 m2) ayrık nizam 4 kat “T3 Ticaret Alanı” olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti: 1.188.381,38 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6306 Sayılı kanun gereği riskli yapıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 14:40

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 14:40

28/04/2025(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.