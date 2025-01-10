Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:01

T.C. ÇAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Sayı : Çal Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/643, 644, 645, 646, 647, 648,23/12/2024

649, 650, 651, 652, 653 Esas Sayılı dosyaları

Davacı, BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

2024/643 Esas Sayılı dosyasında; Denizli İli,Çal İlçesi, Denizler Mah. 245 ada 449 parsel sayılı taşınmazın BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalı, Murat Arslan)

2024/644 Esas Sayılı dosyasında; Denizli İli,Çal İlçesi, Denizler Mah. 245 ada 500 parsel sayılı taşınmazın BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalılar; Dudu Şafak, Hüseyin Şafak, Ömer Şafak )

2024/645 Esas Sayılı dosyasında; Denizli İli,Çal İlçesi, Denizler Mah. 245 ada 502 parsel sayılı taşınmazın BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalı; Hakkı Öztürk )

2024/646 Esas Sayılı dosyasında; Denizli İli,Çal İlçesi, Denizler Mah. 245 ada 503 parsel sayılı taşınmazın BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında(Davalılar; Ayşe Ay, Cevriye Ay, Hüdayi Şahan, Hüseyin Ay, İsmail Karcı, Mehmet Ali Koca, Müjgan Baklan, Nefise Suna, Osman Nihat Koca, Saniya Özdemir, Songül Sarıkaya, Suzan Karal, Yalçın Karcı, Zekiye Tıngır)

2024/647 Esas Sayılı dosyasında; Denizli İli,Çal İlçesi, Denizler Mah. 245 ada 504 parsel sayılı taşınmazın BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalı; Zekai Güngör )

2024/648 Esas Sayılı dosyasında; Denizli İli,Çal İlçesi, Denizler Mah. 245 ada 511 parsel sayılı taşınmazın BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalı; Güngör Çalışkan)

2024/649 Esas Sayılı dosyasında;Denizli İli,Çal İlçesi, Denizler Mah. 245 ada 513 parsel sayılı taşınmazın BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalılar; Azize Arslan, Bayram Karaman, Bülent Alacaoğlu, Cemil Çatalbaş, Ceren Alacaoğlu, Dilek Sedlmaier, Gülay Karaman, Gülderen Işık, Hurşit Çatalbaş, Osman Arslan, Mehmet oğlu 1975 doğumlu Ömer Arslan, Rasim oğlu 1965 doğumlu Ömer Arslan, Özcan Çatalbaş, Rahime Çatalbaş, Seda Gezen, Sultan Şencan, Şükrüye Dev)

2024/650 Esas Sayılı dosyasında;Denizli İli,Çal İlçesi, Denizler Mah. 245 ada 514 parsel sayılı taşınmazın BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalılar; Ayşe Kocagöz, Ayşe Şahin, Hamza Kocagöz, Tahir Kocagöz)

2024/651 Esas Sayılı dosyasında;Denizli İli,Çal İlçesi, Denizler Mah. 245 ada 515 parsel sayılı taşınmazın BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalı; Emin Şahin )

2024/652 Esas Sayılı dosyasında;Denizli İli,Çal İlçesi, Denizler Mah. 245 ada 516 parsel sayılı taşınmazın BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalı; İzzet Amasyalı )

2024/653 Esas Sayılı dosyasında;Denizli İli,Çal İlçesi, Denizler Mah. 245 ada 517 parsel sayılı taşınmazın BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalı; İlhan Yavuzyılmaz )

Kamulaştırmayı yapan idarenin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemeleri halinde husumeti, BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırmabedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan, BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak Çal Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmeniz gerektiği hususu kamulaştırma kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.