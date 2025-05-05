T.C. ÇAMARDI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 05.05.2025 - 00:01

T.C. ÇAMARDI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/21

Davacı Nevzat KARACA ile davalılar ÇAMARDI MAL MÜDÜRLÜĞÜ ve BURÇ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Niğde ili, Çamardı ilçesi, Burç köyü 138 ada 4 parsel ile 252 ada 3 parsel arasında bulunan tescil harici bırakılan taşınmazın davacı adına tescili ve tapu kütüğüne kaydının yapılması talep edilmiştir.

Dava edilen yerler hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/21 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu ilan olunur.