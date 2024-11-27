T.C. ÇAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:00

TAPUSUZ TAŞINMAZ İLANI

ESAS NO: 2023/278 Esas

Davacı Ümit ÇETİN ile Davalı Okçular Köyü Tüzel Kişiliği, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Olağanüstü Zamanaşımı Nedeniyle, Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; dava konusu Çan İlçesi, Okçular Köyü, sınırları içerisinde bulunan köy ilkokulu ile köy imam evi, kuzeyinde orman, güneyinde Çan-Biga karayol arasında kalan 5 adet parsellenmiş bölümde, imam evine yakın 1. arsada bulunan ev ve bahçe alanının bulunduğu taşınmazın tapuda davacı Ümit ÇETİN adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/278 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri ilan olunur.