T.C. ÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/50 Esas ve 2024/57 Esas

DAVALI: ERGÜN AKGEDİK-17200769316 T.C. Nolu, Kazakistan/Almatıtookai Almatı 1982

Karasi Mah. Kaya Sokak No:26 İç Kapı No:5 Karesi / Balıkesir

Davacı Melahat Karacan tarafından davalı Ergün Akgedik aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Kazakistan/Almatıtookai Almatı 1982 ve Karesi Mah. Kaya Sokak No:26 İç Kapı No:5 Karesi / Balıkesir adresinin en son adresi olduğu bilinen Ergün Akgedik'in HMK 139 maddesi gereğince belirtilen tarihte ön inceleme duruşması yapılacaktır. Bu amaçla sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği, duruşmanın gelmemeniz halinde yokluğunuzda yapılacağı ve gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın gelmeyen tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasının genişletip değiştirebileceği hususları ihtar olunarak, duruşma günü olan 16/10/2024 günü saat 09:15’e bizzat veya vekil aracılığı ile duruşmada hazır bulunması, aksi halde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.