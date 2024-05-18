T.C. ÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLANIN MUHATTABI

Yayınlanma: 18.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/387 Esas

DAVALILAR: 1- AHMET ÖZCAN(T.C. Kimlik No:27*******18)

2- ALİ ÖZCAN(T.C. Kimlik No:27*******28)

3- AYŞE UYANIK(T.C. Kimlik No:27*******82)

4- EMİNE ÖZCAN(T.C. Kimlik No:27*******02)

5- MEHMET ÖZCAN(T.C. Kimlik No:27*******10)

6- NARGİHAN GÜNGÖR(T.C. Kimlik No:35*******06)

Davacı Mehmet YERLİ vekili tarafından Davalı Ahmet ÖZCAN, Ali ÖZCAN, Ayşe UYANIK, Emine ÖZCAN, Mehmet ÖZCAN, Nargihan GÜNGÖR ve diğerleri aleyhine 08/08/2022 tarihli dilekçe ile Muhdesat aidiyetinin tespiti davası açılmış, dava dilekçesini özetle; Yuvalar köyü 754 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki bir katlı betonarme evin ve aynı parselde mevcut 3 adet ahırın (muhdesatın) davacıya ait olduğunun tespiti davası açılmış ve dava dilekçesi Mahkememizin 2022/387 Esas sayısına kayıt edilmiştir.

Mahkemenizce davalı Ahmet ÖZCAN, Ali ÖZCAN, Ayşe UYANIK, Emine ÖZCAN, Mehmet ÖZCAN ve Nargihan ÖZCAN'ın yurt içi mernis adresi bulunmaması, yurt dışı adresine çıkarılan davetiyenin iade edilmiş olması nedeniyle davetiye tebliğ edilmemiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/09/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, 6100 Sayılı HMK'nun 122/1. Maddesi uyarınca dava dilekçesinin itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz ile cevap dilekçenizin davacı yana tebliği ve varsa delillerinizin toplanması için şimdilik 200,00TL gider avansını yatırmanız gerektiği hususları ihtar ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan gazetede yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.