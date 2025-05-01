T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 01.05.2025 - 00:01

T.C. ÇANAKKALE 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

SAYI: 2024/650 ESAS

Çanakkale İli Merkez İlçesi Çanakkale Belediye Binası Konser Salonu bekleme alanında 26/04/2024 tarihinde meydana gelen olay ile ilgili olarak Mahmut Naci ve Müberra oğlu 01/11/1981 doğumlu Erzurum İli Yakutiye İlçesi Rabia Ana köy/mahallesi nüfusuna kayıtlı Ömer Volkan İSTEK hakkında Basit Yaralama suçundan TCK'nun 86/2-1.cümle ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış olup, Yargılama basit usule göre görülüp sonuçlandırılacak ve duruşma açılmayacaktır. Olaya ilişkin beyanlarınızı ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, yazılı beyanlarınızı ilanen tebliğe rağmen 2 hafta içinde Mahkememize bildirmemeniz halinde yazılı beyan hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşma yapılmaksızın yokluğunuzda CMK'nun 223. maddesindeki kararlardan birinin veya birkaçının verileceği hususları İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.