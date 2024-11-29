Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/215 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : ECEABAT

MAHALLE/KÖY : KÜÇÜKANAFARTA

MEVKİİ : ÇAVUŞTEPE

ADA NO : 271

PARSEL NO : 4

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 2575.45 m²

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 736,46m² İrtifak Hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : ERCAN KİREÇTEPE, ERDAL KİREÇTEPE, EROL KİREÇTEPE, ESRA KİREÇTEPE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/215 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024