T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/215 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : ECEABAT
MAHALLE/KÖY : KÜÇÜKANAFARTA
MEVKİİ : ÇAVUŞTEPE
ADA NO : 271
PARSEL NO : 4
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 2575.45 m²
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 736,46m² İrtifak Hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : ERCAN KİREÇTEPE, ERDAL KİREÇTEPE, EROL KİREÇTEPE, ESRA KİREÇTEPE
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/215 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2024