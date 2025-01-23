T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/501 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : MUSAKÖY
MEVKİİ : KARAKORUK
ADA NO : 116
PARSEL NO : 15
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 11.137,87 m²
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 196,79 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ZEKİ İŞSEVEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/501 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/01/2025
#ilangovtr Basın No: ILN02160716