Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/501 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : MUSAKÖY

MEVKİİ : KARAKORUK

ADA NO : 116

PARSEL NO : 15

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 11.137,87 m²

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 196,79 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ZEKİ İŞSEVEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/501 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/01/2025