T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Mayıs 2023

ESAS NO: 2017/65 Esas

DAVALI: 1- ÇAĞIN LEVENT ÇANLIOĞLU (TC:313****808)

Nimmerfall Str., 7481245 BAVYERA, MÜNCHEN/ALMANYA

İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No:73/8 Çanakkale/Merkez

Davacı Fatma Ceylan tarafından aleyhinize açılan zorunlu geçit hakkı kurulması davasının dava dilekçesinde; Çanakkale ili Merkez İlçesi Özbek Köyü 546 Parsel sayılı taşınmazın maliki olduğu, davalının ise kendi taşınmazına komşu 547 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğunu, sahibi bulunduğu taşınmazın yolu bulunmadığı için bedeli tarafından ödenmek koşuluyla sahibi bulunduğu taşınmaza geçmek üzere yararına geçit hakkının tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan yoluyla tebliğ, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağından, ilanın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde HMK'NUN 129. maddesine uygun olarak cevap dilekçenizi vermeniz, bu süre zarfında cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davayı inkar etmiş kabul edileceğiniz, davetiye tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde tüm delillerinizi bildirmeniz için kesin süre verildiğinden ve verilen süre kesin olduğundan bu sürede delillerinizi bildirmediğiniz takdirde delil ibrazından vazgeçmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/04/2023