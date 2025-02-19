T.C. ÇANAKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:01

T.C. ÇANAKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/261 Esas

DAVALI: GÜLŞEN KOSALI - 22673155382

Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/11/2024 tarih ve 2022/261 esas 2024/1499 karar sayılı ilamı ile Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, 171 Ada, 112 Parsel, Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, 171 Ada, 113 Parsel, Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, 169 Ada, 38 Parsel, Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, 170 Ada, 38 Parsel, Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, 171 Ada, 64 Parsel ve Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, 193 Ada, 34 Parsel sayılı taşınmazların ortaklığının şerh ve beyan hanelerindeki yükümlülükleri ile birlikte satış yolu ile giderilmesine, satışın genel açık artırma yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı olarak bulunan Gülşen KOSALI adına çıkarılan mahkeme sahasında çıkarılan tebligatların iade dönmesi, kayıtlı mernis adresi bulunmuyor olması ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşıldığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Çanakkale 1 Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/11/2024 tarih ve 2022/261 esas 2024/1499 karar sayılı ilamı ile Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, 171 Ada, 112 Parsel, Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, 171 Ada, 113 Parsel, Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, 169 Ada, 38 Parsel, Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, 170 Ada, 38 Parsel, Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, 171 Ada, 64 Parsel ve Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Alçıtepe Köyü, 193 Ada, 34 Parsel sayılı taşınmazların ortaklığının şerh ve beyan hanelerindeki yükümlülükleri ile birlikte satış yolu ile giderilmesine, satışın genel açık artırma yolu ile yapılmasına dair karar verilmiş olup, iş bu ilanın yapılmasından itibaren karara itirazınızın bulunması halinde 2 hafta içinde istinaf dilekçenizi mahkememize vermeniz gerekmektedir. İstinaf dilekçesi verilmediği taktirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.