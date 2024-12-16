T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/451 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili Eceabat ilçesi İsmetpaşa Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 279 ada
PARSEL NO : 12 parsel
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 329,19
MALİKİN ADI VE SOYADI : EFKAN ERKAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/451 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/12/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02140384