Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:00

T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/451 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili Eceabat ilçesi İsmetpaşa Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 279 ada

PARSEL NO : 12 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 329,19

MALİKİN ADI VE SOYADI : EFKAN ERKAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/451 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/12/2024