T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/508 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Kızılkeçili köyü
ADA NO : 101
PARSEL NO : 15
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.760,54 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : TANSEL GÖKSAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/508 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/12/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02159456