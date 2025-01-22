Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:01

T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/508 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN



BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Kızılkeçili köyü

ADA NO : 101

PARSEL NO : 15

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.760,54 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : TANSEL GÖKSAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/508 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/12/2024