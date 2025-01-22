T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/509 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Kızılkeçili köyü
MEVKİİ : Sarı dere
ADA NO : 106
PARSEL NO : 3
VASFI : Fidanlık
YÜZÖLÇÜMÜ : 157,31
MALİKİN ADI VE SOYADI : SEVİM ÇAKIROĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/509 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/12/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02159458