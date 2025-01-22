Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:01

T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/509 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Kızılkeçili köyü

MEVKİİ : Sarı dere

ADA NO : 106

PARSEL NO : 3

VASFI : Fidanlık

YÜZÖLÇÜMÜ : 157,31

MALİKİN ADI VE SOYADI : SEVİM ÇAKIROĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/509 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/12/2024