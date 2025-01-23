T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/517 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Yapıldak köyü
ADA NO : 144
PARSEL NO : 10
YÜZÖLÇÜMÜ : 13.479,95 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ZİHNİYE ERGÜN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/517 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/12/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02159433