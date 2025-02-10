Yayınlanma: 10.02.2025 - 00:01

T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2016/550 Esas

KARAR NO: 2024/704

Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma, İftira suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/11/2024 tarihli ilamı ile hakkında zaman aşımı nedeni ile DÜŞME kararı verilen Abdullah ve Fatma oğlu, 1991 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN SALIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.02.2025