Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/307 Esas KARAR NO: 2025/99

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2025 tarihli ilamı ile hakkında beraat kararı verilen Ali Hikmet ve Sevim oğlu, 15/01/1990 doğumlu, HALİL ORÇUN ALBAYRAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.03.2025