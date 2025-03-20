T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2024/307 Esas KARAR NO: 2025/99
Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2025 tarihli ilamı ile hakkında beraat kararı verilen Ali Hikmet ve Sevim oğlu, 15/01/1990 doğumlu, HALİL ORÇUN ALBAYRAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.03.2025
#ilangovtr Basın No: ILN02192217