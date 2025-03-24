T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.03.2025 - 00:01

T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/374

DAVALI: RÜSTEM KARAKAŞ - TC:315*****792,

A*****H ve F*****E oğlu, **/**/1959 doğumlu,

DURUŞMA YERİ: Çanakkale 3.Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

DURUŞMA GÜN VE SAATİ: 24/06/2025 - 10:45

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize çıkartılan dava dilekçesi tebliğ edilememiş, tespit edilen adreslerinize çıkarılan tebligatlar da bila tebliğ dönmüş, yapılan adres araştırmasında da bir netice alınamadığından ve dava dilekçesi de ilanen tebliğ edildiğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK'nın 139. maddesi gereğince belirlenen gün ve saattte duruşmaya gelip sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin ilanen tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, dosya kapsamı itibari ile aynı gün tahkikat duruşmasına geçilebileceği, HMK m.147 gereğince tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK m.150 hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususları duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.