T.C. ÇANKIRI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. ÇANKIRI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan elektrik teli altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 10/10/2019 gün ve No:27-388 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Türkiye Vakıflar Bankası ÇANKIRI şubesine yatırılacağı,

3. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4. Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı; duruşmaya katılmayan kişiler hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı,

5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

6. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.26/03/2025

KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Çankırı İli Eldivan İlçesi Büyükhacıbey Köyü (2025/49 Esas), Hisarcıkkayı Köyü (2025/50, 2025/51, 2025/52, 2025/53, 2025/54, 2025/55, 2025/56, 2025/57, 2025/58)

DURUŞMA GÜNÜ: 29/05/2025 SAAT: 09:41

DOSYA NO TARAFLAR ADAPARSEL İRTİFAK MÜLKİYET

2025/49 İsmet Çimen, Zübeyde İçöz, 170 2 3829,94 -

Ayşe Çoban, Hayri Kale,

Meltem Demiriz, Ahmet Çimen

2025/50 Ayşe Başağa 101 49 11541,35 m2 141,61 m2

2025/51 Hasan Hüseyin Şahin, 140 21 2694,63 -

Hüseyin Şahin

2025/52 Ümmühan Kayıkcı 101 235 689,99 -

2025/53 Afife Karakaya, Alime Açıkgöz, 101 119 4165,92 112,22

Halil İbrahim Karakaş, Ayşe Demirci

Sebahat Özcan, Seyfullah Karakuş,

Şerife Özcan, Fazlı Karakaş

2025/54 Mustafa Karakaya 127 67 415,23 -

2025/55 Emine Çelik, Ayşe Gülcan 127 80 519,63 -

2025/56 Talip Özdemir 140 7 2073,38 -

2025/57 Osman Köse, Salih Köse 133 77 316,23 102,88

Vesile Köse

101 268 1057,19

2025/58 Şaban Köse 127 61 626,71 83,63