T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:01

T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/30 Esas sayılı dosyası;

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin; 2025/30 Esas sayılı dosyasında davalılar Ayşe Gün, Ergün Sarıça, Hüseyin Sarıça, İbrahim Sarıça, Rahime Aköz, Ramazan Sarıça, Ümmü Gün aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi İnceler mahallesi 414 ada 18 parsel sayılı 6.481,00 m²'lik taşınmazın tamamında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olduğu, Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yönetilmesi gerektiği,

Davalınınkamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak Ziraat Bankası Bozkurt Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.