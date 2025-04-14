T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.04.2025 - 00:01

T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/106 Esas

DAVACI: FİLİZ YALÇIN-***81567***- Mackenheım /Fransa Cumhuriyeti

DAVALI: DİLBER YALÇIN-***23566***-11 Rue Charleviox De Villiers 332 60 La Teste De Buch/ FRANSA (Bilinen Adres)

Davacı FİLİZ YALÇIN tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasında tarafınıza konsolosluk aracılığıyla yapılan tebligatın 26/07/2024 tarihinde adresinize gönderildiği, belirtilen adreste oturmamanız sebebiyle iade edilmesi üzerine konsolosluktan adres araştırması istenildiği ancak bilinen adres bildirildiğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ mazbatası;"İşbu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 127.maddesi uyarınca iki haftalık süre içinde HMK'nın 129. maddesindeki unsurları içerir sekilde ve ilk itirazlarınızla birlikte cevap dilekçesi vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde HMK'nın 128. maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdügü vakıaların tamamını inkar etmis sayılacağınız, HMK'nın 318, 140/5 maddeleri gereği tanıklar ve tüm delillerin bildirmesi hususu ihtar olunur." İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR.