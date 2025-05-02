T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:01

T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/10 Esas

DAVACI: NURJAHAN SAPAROVA- Barbaros Adnan Menderes Cad. 28/1 Bozkurt/Denizli

DAVALI: BAYRAM KARADENİZ-***63907***-Rochrbach 19 Dornbırn 68509847 AVUSTURYA

Davacı Nurjahan Saparova tarafından aleyhinize açılan manevi tazminat davasında konsolosluk aracılığıyla tarafınıza yapılan çağrı belgesini ve tebligatı almaya gitmediğiniz, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 13/05/2025 günü saat 14:10'da ön inceleme duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ mazbatası; "HMK'nın 139. maddesi uyarınca belirtilen tarihte ön inceleme duruşması yapılacak olup sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, geçerli bir özrünüz olmadan gelmediğiniz takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iş bu tebligat tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız hususu ihtar olunur."

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR.