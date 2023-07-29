T.C. ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/150

MALİKLERİN ADI SOYADI: ABDULCELİL ALİHAN - 23437775402 ve diğer müşterek hisse sahipleri

BULUNDUĞU YER: ERZURUM İLİ, ÇAT İLÇESİ, ÇİRİŞLİ MAHALLESİ

ADA PARSEL NO: 148 ADA 1 PARSEL

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare olan Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından, cinsi ve niteliği çayır vasıflı olan, malikleri yukarıda yazılıtaşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyalarında dava açılmıştır. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Teiaş Genel Müdürlüğü karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı olan dosyasına sunulması, 2942 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 10/03/2023

Adres: ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Derya ÇELEBİ Zabıt Katibi