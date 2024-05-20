T.C. ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/25

MALİKLERİN ADI SOYADI: Ersin TAŞTAN -11126186028

BULUNDUĞU YER: ERZURUM İLİ, ÇAT İLÇESİ, KIZILCA MAHALLESİ

ADA PARSEL NO: 166 ADA 11 PARSEL

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare olan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, cinsi ve niteliği tarla vasıflı olan, malikleri yukarıda yazılıtaşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyalarında dava açılmıştır. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı olan dosyasına sunulması, 2942 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.30/04/2024