Yayınlanma: 13 Ocak 2024

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ'NDEN

2023/632 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/632 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İstanbul ili, Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi Salkım Söğüt mevkii, 105 ada 75 parsel 35.513,26m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın borçluya ait 1/4 hissesi satışa çıkarılmış olmakla, alınan bilirkişi raporuna göresatışa konu taşınmaz İnceğiz mahallesi yerleşik alanı dışında kalmaktadır.Söz konusu taşınmaza ''Sultan Çeşme'' sokaktan gidilerek ulaşılmakta olup, kadastral yola cephesi yoktur.İnceğiz mahalle merkezine yaklaşık 720m, İnceğiz-Kabakça asfalt yoluna da yaklaşık 400m mesafededir.Alt yapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır.Üzerinde ekonomik öneme sahip bina,yapı, ağaç vs. tespit edilememiştir.Taşınmaz mevcut durumda tarla vasfında olmakla, tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Etrafındaki taşınmazlar da benzer karakterde tarla olarak kullanılmaktadır. Topoğrafik açıdan mekanize tarıma uygundur.Taşınmaz üzerinde yörenin hakim ziraat dalları olan buğday, arpa,yulaf, kavun, karpuz, mısır ayçiçeği vs. yetiştirilmesi mümkündür.Taşınmazın drenaj sorunu vardır.

Yüzölçümü : 35.513,26 m2 Hisse : 1/4

Kıymeti : 6.214.820,50 TLKDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

-Taşınmaz kaydında satışa konu hisse üzerinde Çatalca 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/49 Esas dosyasından 20/01/2023 tarih 1933 yevmiye nolu ''davalıdır'' beyan şerhi ve aynı dosyadan 23/01/2023 tarih ve 2069 yevmiye nolu ''ihtiyati tedbir'' şerhi bulunmakla; ilgili mahkemenin 15/08/2023 tarihli yazısında beyan şerhi ve ihtiyati tedbir şerhinin cebri icra satışına engel teşkil etmediği belirtilmiştir.

İmar Durumu:13/01/2017 Tasdik tarihli Elbasan ve İnceğiz Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak alanda kalmakta; ve bir kısmı da dere taşkın alanında kalmaktadır. Bahse konu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmadığından imar durumu tanzim edilememektedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 11:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 11:37

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 11:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:37

09/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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