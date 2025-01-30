T.C. ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30.01.2025 - 00:01

ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)'ın faaliyetleri kapsamında yapılan Çukurcak Kök Çukurcak ENH güzergahına rastlayan Afyonkarahisar İli Sultandağı İlçesinde tapuda kayıtlı taşınmazlarında, istimlak, irtifak, kamulaştırma bedellerinin tesbiti ve tescil dosyalarının kamulaştırma bedellerinin T.C Ziraat Bankası Çay Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tesbit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği ilan olunur.



