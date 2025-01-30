T.C. ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)'ın faaliyetleri kapsamında yapılan Çukurcak Kök Çukurcak ENH güzergahına rastlayan Afyonkarahisar İli Sultandağı İlçesinde tapuda kayıtlı taşınmazlarında, istimlak, irtifak, kamulaştırma bedellerinin tesbiti ve tescil dosyalarının kamulaştırma bedellerinin T.C Ziraat Bankası Çay Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tesbit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği ilan olunur.
SIRA
ESAS NO
İLÇE MH./KÖY
MEVKİİ
PAFTA/ADA
PARSEL
VASFI
YÜZÖLÇÜMÜ
M2
MALİK ADI
İRTİFAK HAKKI M2
MÜLKİYET HAKKI M2
1-
2025/13
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
139
24
TARLA
5.019
GÜVEN TÜRK ve diğerleri
1460,73
7,23
2-
2025/14
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
139
28
TARLA
14.851
SEBAHAT DİNÇ
251,17
3,33
3-
2025/15
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
139
18
TARLA
31.541
HAVA ÇAR ve diğerleri
1551,16
5,76
4-
2025/16
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
139
29
TARLA
11.944
YAKUP ÇIRAK
3090,03
0
5-
2025/17
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
139
15
TARLA
17.923
ZEYNEP SÖNMEZ ve diğerleri
2038,26
7,35
6-
2025/18
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
139
39
TARLA
7.900
ALİ İHSAN DİNÇ
346,09
3,52
7-
2025/19
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
139
9
TARLA
12.329
YETER GÖKÇE ve diğerleri
1435,61
0
8-
2025/20
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
139
8
TARLA
7.928
AHMET YILMAZ
1117,45
0
9-
2025/21
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
139
7
TARLA
7.727
AHMET YILMAZ
820,77
4,7
10-
2025/22
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
139
6
TARLA
14.952
SEVİM AKIN ve diğerleri
1747,73
1,06
11-
2025/23
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
139
5
TARLA
26.994
NUMUNE TAR. H.NAK.GIDA.İNŞ. MAD.LTD. ŞTİ
2866,9
5,29
12-
2025/24
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
143
7
TARLA
40.00
HANIM KILINÇ ve diğerleri
4001,78
5,76
13-
2025/25
Sultandağı Karapınar-Selçuk
Aykuşgediği
143
165
TARLA
30.000
HÜSEYİN KÖYLÜ ve diğerleri
4081,95
5,76