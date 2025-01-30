T.C. ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30.01.2025 - 00:01

ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Davacı TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)'ın faaliyetleri kapsamında yapılan Çukurcak Kök Çukurcak ENH güzergahına rastlayan Afyonkarahisar İli Sultandağı İlçesinde tapuda kayıtlı taşınmazlarında, istimlak, irtifak, kamulaştırma bedellerinin tesbiti ve tescil dosyalarının kamulaştırma bedellerinin T.C Ziraat Bankası Çay Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tesbit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği ilan olunur.


SIRA

ESAS NO

İLÇE MH./KÖY

MEVKİİ

PAFTA/ADA

PARSEL

VASFI

YÜZÖLÇÜMÜ

M2

MALİK ADI

İRTİFAK HAKKI M2

MÜLKİYET HAKKI M2

1-

2025/13

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

139

24

TARLA

5.019

GÜVEN TÜRK ve diğerleri

1460,73

7,23

2-

2025/14

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

139

28

TARLA

14.851

SEBAHAT DİNÇ

251,17

3,33

3-

2025/15

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

139

18

TARLA

31.541

HAVA ÇAR ve diğerleri

1551,16

5,76

4-

2025/16

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

139

29

TARLA

11.944

YAKUP ÇIRAK

3090,03

0

5-

2025/17

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

139

15

TARLA

17.923

ZEYNEP SÖNMEZ ve diğerleri

2038,26

7,35

6-

2025/18

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

139

39

TARLA

7.900

ALİ İHSAN DİNÇ

346,09

3,52

7-

2025/19

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

139

9

TARLA

12.329

YETER GÖKÇE ve diğerleri

1435,61

0

8-

2025/20

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

139

8

TARLA

7.928

AHMET YILMAZ

1117,45

0

9-

2025/21

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

139

7

TARLA

7.727

AHMET YILMAZ

820,77

4,7

10-

2025/22

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

139

6

TARLA

14.952

SEVİM AKIN ve diğerleri

1747,73

1,06

11-

2025/23

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

139

5

TARLA

26.994

NUMUNE TAR. H.NAK.GIDA.İNŞ. MAD.LTD. ŞTİ

2866,9

5,29

12-

2025/24

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

143

7

TARLA

40.00

HANIM KILINÇ ve diğerleri

4001,78

5,76

13-

2025/25

Sultandağı Karapınar-Selçuk

Aykuşgediği

143

165

TARLA

30.000

HÜSEYİN KÖYLÜ ve diğerleri

4081,95

5,76

#ilangovtr Basın No: ILN02163147