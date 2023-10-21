T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|
ESAS NO
|
BULUNDUĞU YER
|
MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL
|
VASFI
|
YÜZ ÖLÇÜMÜ
|
MALİKİN ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|
2023/1097
|
Dursunlar köyü
|
Çiftlik Tarlası
|
113
|
36
|
Tarla
|
2.051,90 m2
|
Dursun Akbaş
Mehmet Ali Akbaş
|
Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü
|
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|
2023/1105
|
Dursunlar köyü
|
Kocayamaç
|
137
|
5
|
Tarla
|
1.381,20 m2
|
Musa Uslu
|
|
|
2023/1067
|
Hacıibadi köyü
|
Salamyeri
|
153
|
18
|
Tarla
|
9.166,63 m2
|
Osman Halıcı
Şahin Halıcı
Tahsin Halıcı
|
|
|
2023/1121
|
Dursunlar köyü
|
Karamandavı
|
156
|
6
|
Tarla
|
3.300,83 m2
|
Mahir Muslu
|
|
|
2023/1131
|
Dursunlar köyü
|
Çürükcüoğlu
Çay
|
120
|
49
|
Tarla
|
1.038,65
|
Ali Bakan
|
|
|
2023/1191
|
Dursunlar köyü
|
Yamaçtarla
|
121
|
48
|
Tarla
|
498,03 m2
|
Mustafa Çolak
Satiye Sarıbaş
Şerife Karakök
Hanım Civelek
Safiye Çolak
|
|
|
2023/1050
|
Hacıibadi köyü
|
Baloğlu
|
118
|
4
|
Tarla
|
1.394,62 m2
|
Osman Baloğlu
|
|
|
2023/1205
|
Dursunlar köyü
|
Eğrialtılık
|
124
|
17
|
Tarla
|
5.407,90 m2
|
Mustafa Meşe
Adil Meşe
Ali Meşe
Şerafettin Meşe
Fatime Meşe
Hanım Erdoğan
Songül Özçiçek
Arslan Meşe
Habibe Ayvacık
Kemal Meşe
Ramazan Meşe
İhsan Meşe
Şengül Akbaba
|
|
|
2023/1045
|
Koramanlar köyü
|
Düz
|
131
|
13
|
Tarla
|
968,83 m2
|
Tahsin Koraman
|
|
|
2023/1241
|
Şenköy köyü
|
Kavunçayı
|
113
|
1
|
Tarla
|
3173,36 m2
|
Recep Hamaratlı
Aykut Hamaratlı
Dursun Hamaratlı
Celal Hamaratlı
Adem Hamaratlı
Hüseyin Hamaratlı
Şerafettin Hamaratlı
Ahmet Hamaratlı
Satılmış Hamaratlı
Ramazan Hamaratlı
Habibe Hamaratlı
Hatice Hamaratlı
Recep Hamaratlı
Erdal Hamaratlı
Erhan Hamaratlı
Nefise Hamaratlı
Şenay Koraman
Aynur Hamaratlı
Ayfer Hamaratlı
Ünal Hamaratlı
Ayten Özdemir
Abudlah Gegekli
Osman Gegekli
Veli Gegekli
Hüseyin Baloğlu
Emine Hamaratlı
Muhammet Hamaratlı
Mahmut Hamaratlı
Haşim Hamaratlı
İsmail Hamaratlı
Abdullah Hamaratlı
Mehmet Hamaratlı
Nuray Hamaratlı
Ahmet Hamaratlı
Şaban Hamaratlı
Nurgül Hamarat
Gülfidan Hamaratlı
Satiye Hamaratlı
Murat Hamaratlı
Hanım Palaz
Ayten Gülşen
Feride Arık
|
|