Yayınlanma: 22.03.2024 - 00:00

T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO

BULUNDUĞU YER

MEVKİİ

ADA

PARSEL

VASFI

YÜZ ÖLÇÜMÜ

MALİKİN ADI SOYADI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

2023/1282

Esenyurt mahallesi

Kütüklü Başı

138

20

tarla

261,28 m²

Meryem Üzülmez

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1284








Esenyurt mahallesi








Kütüklü başı








138








21








tarla








2920,34 m²








Recep Üzülmez

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ








Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.








Hayriye Karabulut

Naciye Filiz

Hüseyin Üzülmez

Hasan Üzülmez

Sebahat Üzülmez

Azime Akyıldız

Şaban Üzülmez

2023/1294



Esenyurt mahallesi



Gali



138



26



tarla



1117,72 m²



Kemal Görgülü

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ



Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.



Nazmiye Karabulut

Celal Görgülü

2023/1302





Esenyurt mahallesi





Kütüklü





138





42 ve 59



tarla





2281,62 m² ve 1405,49 m²



Feride Adıgüzel

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ





Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.





Hayrullah Demiray

Hüseyin Demiray

Fatime Demiray

Ayşe Sefercik

2023/1304

Esenyurt mahallesi

Kütüklü Başı

138



44 ve 53

tarla

377,73 m² ve 501,07m²

Süleyman Battal

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1322

Esenyurt mahallesi

Gali

140

13

tarla

188,41 m²

Kemal Acar

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1342





Esenyurt Mahallesi





Gali





139

Ve

140



2 Ve 1



tarla





1053,99 m² ve 1247,34 m²



Hacer Filiz

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ





Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.





Hasan Filiz

Şeref Filiz

Nizamettin Filiz

Ayşe Acar

2023/1344








Esenyurt mahallesi








Gali








139








3








tarla








5111,55 m²








Selahattin Acar

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ








Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.








Rıza Filiz

Kadriye Karaca

Recep Filiz

Hayri Filiz

Ali Filiz

Safi Filiz

Mevlüt Fİliz

2023/1348

Esenyurt Mahallesi

Gali

140

5

çalılık

3908,58 m²

Ahmet Lülleci

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1358

Aşağı İhsaniye

Köy içi

112

1

Ham toprak

3185,68 m²

Hüseyin Helvacı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1380







Gökçeler







Darılık







118







30







tarla







4449,89 m²







Şengül Burgucu

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ







Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.







Abdullah Uzun

Ramazan Uzun

Fatma Uzun

Buğra Uzun

Berrak Uzun

Beytullah Uzun

2023/1382


Gökçeler


Pürlen


119


16


tarla


12270,89m²


Muhittin Ünlütürk

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ


Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.


Şerafettin Ünlütürk

2023/1384
















Gökçeler
















Pürlen
















119
















17
















Fındıklık ve tarla
















14776,52 m²
















İsmail Saka

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
















Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
















Habibe Tınaz

Billur Kaya

Hayriye Eyican

Emine Eyican

Zafer Çelikkıran

Ada Çelikkıran

Halil Çelikkıran

Ertuğrul Çelikkıran

Recep Çelikkıran

Fatime Çelikkıran

Ahmet Çelikkıran

Zahire Yıldız

Sevil Saka

Elif Koyunlu

Çiğdem Trakni

2023/1392











Gökçeler











Pürlen











119











32











Tarla











9341,43 m²











Kibra Uzun

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ











Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.











Ruhi Uzun

Abdulkadir Uzun

Zeynep Uzun

Zeynep Uzun

Sebahat Kaya

Ahmet Uzun

Hacer Kumbas

Lalegül Uzun

Ferhat Uzun

Serhat Uzun

2023/1398

Gökçeler

Daravu

120

3

fındıklık

5345,60 m²

Dursun Uzun

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2023/1402







Derecikören







Darılık







122







31







tarla







542,21 m²







Tülay Damar

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ







Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.







Azime Damar

Rabiye Damar

Bahriye Bayrak

Esma Damar

Sinan Damar

Selma Damar

2023/1404






Derecikören






darılık






122






32






tarla






457,48m²






Gülistan Bayrak

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ






Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.






Gülser Sefercik

İsmail Damar

Türkan Yıldız

Gülfidan Uzun

Döndü Damar

2023/1408



Derecikören



Darılık



122



102



Tarla ve

İki katlı

Kargir ev

1461,83m²



Hayrettin Bayrak



BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ



Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.



2023/1412













Derecikören













Darılık













122













104













tarla













1125,95 m²













Azime Damar

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ













Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.













Rabiye Damar

Bahriye Damar

Esme Damar

Tülay Damar

Selma Damar

Sinan Damar

Gülistan bayrak

Gülser Sefercik

İsmail Damar

Türkan Yıldız

Gülfidan Uzun

Döndü Damar

2023/1418




Temenler




Gali




124




13




tarla




4363,56 m²




Dursun Salman

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ




Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.




Bilal Salman

Hamza Salman

Baki Salman

#ilangovtr Basın No: ILN02006370