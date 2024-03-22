T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİtarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
ESAS NO
BULUNDUĞU YER
MEVKİİ
ADA
PARSEL
VASFI
YÜZ ÖLÇÜMÜ
MALİKİN ADI SOYADI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2023/1282
Esenyurt mahallesi
Kütüklü Başı
138
20
tarla
261,28 m²
Meryem Üzülmez
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1284
Esenyurt mahallesi
Kütüklü başı
138
21
tarla
2920,34 m²
Recep Üzülmez
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Hayriye Karabulut
Naciye Filiz
Hüseyin Üzülmez
Hasan Üzülmez
Sebahat Üzülmez
Azime Akyıldız
Şaban Üzülmez
2023/1294
Esenyurt mahallesi
Gali
138
26
tarla
1117,72 m²
Kemal Görgülü
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Nazmiye Karabulut
Celal Görgülü
2023/1302
Esenyurt mahallesi
Kütüklü
138
42 ve 59
tarla
2281,62 m² ve 1405,49 m²
Feride Adıgüzel
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Hayrullah Demiray
Hüseyin Demiray
Fatime Demiray
Ayşe Sefercik
2023/1304
Esenyurt mahallesi
Kütüklü Başı
138
44 ve 53
tarla
377,73 m² ve 501,07m²
Süleyman Battal
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1322
Esenyurt mahallesi
Gali
140
13
tarla
188,41 m²
Kemal Acar
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1342
Esenyurt Mahallesi
Gali
139
Ve
140
2 Ve 1
tarla
1053,99 m² ve 1247,34 m²
Hacer Filiz
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Hasan Filiz
Şeref Filiz
Nizamettin Filiz
Ayşe Acar
2023/1344
Esenyurt mahallesi
Gali
139
3
tarla
5111,55 m²
Selahattin Acar
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Rıza Filiz
Kadriye Karaca
Recep Filiz
Hayri Filiz
Ali Filiz
Safi Filiz
Mevlüt Fİliz
2023/1348
Esenyurt Mahallesi
Gali
140
5
çalılık
3908,58 m²
Ahmet Lülleci
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1358
Aşağı İhsaniye
Köy içi
112
1
Ham toprak
3185,68 m²
Hüseyin Helvacı
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1380
Gökçeler
Darılık
118
30
tarla
4449,89 m²
Şengül Burgucu
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Abdullah Uzun
Ramazan Uzun
Fatma Uzun
Buğra Uzun
Berrak Uzun
Beytullah Uzun
2023/1382
Gökçeler
Pürlen
119
16
tarla
12270,89m²
Muhittin Ünlütürk
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Şerafettin Ünlütürk
2023/1384
Gökçeler
Pürlen
119
17
Fındıklık ve tarla
14776,52 m²
İsmail Saka
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Habibe Tınaz
Billur Kaya
Hayriye Eyican
Emine Eyican
Zafer Çelikkıran
Ada Çelikkıran
Halil Çelikkıran
Ertuğrul Çelikkıran
Recep Çelikkıran
Fatime Çelikkıran
Ahmet Çelikkıran
Zahire Yıldız
Sevil Saka
Elif Koyunlu
Çiğdem Trakni
2023/1392
Gökçeler
Pürlen
119
32
Tarla
9341,43 m²
Kibra Uzun
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Ruhi Uzun
Abdulkadir Uzun
Zeynep Uzun
Zeynep Uzun
Sebahat Kaya
Ahmet Uzun
Hacer Kumbas
Lalegül Uzun
Ferhat Uzun
Serhat Uzun
2023/1398
Gökçeler
Daravu
120
3
fındıklık
5345,60 m²
Dursun Uzun
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1402
Derecikören
Darılık
122
31
tarla
542,21 m²
Tülay Damar
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Azime Damar
Rabiye Damar
Bahriye Bayrak
Esma Damar
Sinan Damar
Selma Damar
2023/1404
Derecikören
darılık
122
32
tarla
457,48m²
Gülistan Bayrak
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Gülser Sefercik
İsmail Damar
Türkan Yıldız
Gülfidan Uzun
Döndü Damar
2023/1408
Derecikören
Darılık
122
102
Tarla ve
İki katlı
Kargir ev
1461,83m²
Hayrettin Bayrak
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/1412
Derecikören
Darılık
122
104
tarla
1125,95 m²
Azime Damar
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Rabiye Damar
Bahriye Damar
Esme Damar
Tülay Damar
Selma Damar
Sinan Damar
Gülistan bayrak
Gülser Sefercik
İsmail Damar
Türkan Yıldız
Gülfidan Uzun
Döndü Damar
2023/1418
Temenler
Gali
124
13
tarla
4363,56 m²
Dursun Salman
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
Bilal Salman
Hamza Salman
Baki Salman