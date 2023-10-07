T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların taşkın kontrol tesisi amacı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 6. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
ESAS NO
BULUNDUĞU YER
MEVKİİ
ADA
PARSEL
VASFI
YÜZ ÖLÇÜMÜ
MALİKİN ADI SOYADI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2023/93
KAYABAŞI KÖYÜ
ORTAÇAY
102
263
KANAL VE İŞLETME BAKIM YOLU
583,98m2
AHMET KARAKÖK
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
2023/84
KAYABAŞI KÖYÜ
ORTAÇAY
102
237
KANAL VE İŞLETME BAKIM YOLU
897,83 m2
İBRAHİM KARAKÖK
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, KadastroTutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.