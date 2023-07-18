T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda davaaçanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIR MANIN VE BELGELERİN
ÖZETİ
|2023/637 E.
|Gökçeler köyü
|Dikilitaş
|122
|38
|Yol
|87,91 m2
|Aynur Sefercik, Hayriye Sefercik, Şennur Sefercik, Ahmet Sefercik, Refia Sefercik, Neriman Aydın, Rafet Yaman, Vedat Yaman, Nurcan Ağar, Mihrican Çınar, Nariye Sefercik, Selim Sefercik, Özcan Çelik, Saniye Sefercik, Ahmet Çelik, Cemile Çelik, Sultan Çelik
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık Tutanağı.
|2023/637 E.
|Gekçeler köyü
|Dikilitaş
|122
|43
|Yol
|551,84 m2
|Ahmet Çelik, Ahmet Sefercik, Aynur Sefercik, Ayşe Yaman, Cemile Çelik, Hayriye Sefercik, Nariye Sefercik, Özcan Çelik, Refia Sefercik, Saniye Sefercik, Selim Sefercik, Sultan Çelik, Şennur Sefercik
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık
Tutanağı.
|2023/641 E.
|Gökçeler köyü
|Darılık
|108
|109
|Yol
|1.491,67 m2
|Hakkı Dursun Kıran, Recep Kıran
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık
Tutanağı.
|2023/645 E.
|Gökçeler köyü
|Bahçealtı
|122
|51
|Yol
|117,85 m2
|Neriman Aydın, Nurcan Ağar
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık
Tutanağı.
|122
|52
|Yol
|75,05 m2
| Vedat Yaman, Rafet Yaman, Mihrican Çınar, Yeter Ötgüç, Esra Köse, Mustafa Yaman, Makbule Kumpas, İbrahim Yaman, Sabahattin Yaman, Ramazan Sertoğlu, Hüsnü Sertoğlu,
Gülistan Uzuhn
|2023/647 E.
|Gökçeler köyü
|Darılık
|108
|14
|Yol
|874,19 m2
|Hurmus Kayıkcıoğlu
|KARAYOLLARI GENEL
|Kamu Yararı
|2023/650 E.
|Filyos Öteyüz Mah.
|Dikilitaş
|283
|82
|Yol
|125,91 m2
|Ayşe Kayıkcıoğlu, İsmail Kayıkcıoğlu, Hatice Kayıkcıoğlu, Zekiye Kayıkcıoğlu, Muharrem Kayıkcıoğlu, Muammer Kayıkcıoğlu, Necati Kayıkcıoğlu, Hatice Kayıkcıoğlu, Aysel Kayıkçıoğlu,
Yaşar Kayıkçıoğlu-Remziye Esen Ülker Kayıkçıoğlu,
Sadık Mutlu, Hasan Naci Mutlu, Hacer Araz, Havva Arslan, Emine Baruönü
|MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık
Tutanağı.
|2023/655 E.
|Gökçeler köyü
|Darılık
|108
|107
|Yol
|419,31 m2
|Hatice Uzun, Neriman Uzun, Nuray Uzun, Selahattin Uzun
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık
Tutanağı.
|2023/657 E.
|Gökçeler köyü
|Darılık
|108
|110
|Yol
|516,12 m2
|Hayriye Ersoy, Sebahat Ersoy, Bilman Ersoy
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık
Tutanağı.
|108
|116
|Yol
|37,45 m2
|Naziren Ersoy, Dursun Ersoy, Neriman Gündoğdu, Nazife Ersoy, Fikriye Bilir, Mehmet Ünal, Şanver Baruönü, Kadir Ünal, Nurettin Ünal, Kadriye Öteyüzoğlu,
Kadriye Taşkıran
|2023/665
|Gökçeler köyü
|Darılık
|108
|98
|Yol
|1.514,86 m2
|Esma Köse, Mustafa Yaman, Makbule Kumpas, İbrahim Yaman, Sebahat Kaya, Saim Kaya, Sebahattin Yaman, Dursun Kaya, Sevim Çalışkan, Saime Derviş, Sabiha Penbe, Sebahat Bilir, Sevinç Özcan, Emine Kaya, Yaşar Uzun, Kemal Kaya, Fatma Kaya, Gülten Kaya, Ayten Kaya, İsmail Kaya, Yunus Kunt, Melisa Kunt, Hilmiye Yavuz, Orhan Uzun, İbrahim Parlak, EKrem Parlak, Ayşe Parlak, Sebahat Bilir, Sevinç Özcan, Hayriye Parlak, Sevim Çalışkan, Saim Kaya,
Saime Derviş, Hakkı Parlak, Mahir Parlak, Refik Parlak, Nebahat Uzun, Murat Uzun, Ebru Acar, Ferhat Uzun, Semra Aydemir, Hülya Kösreci, Ayla Kaya, Yüksel Oluç, İsmail Kaya, Cafer Kaya, Ayfer Dağlıoğlu,
Ramazan Sertoğlu, Hüsnü Sertoğlu, Gülistan Uzun, Yeter Ötgüç, İlayda Akar,
Müge Karaot, Halise Kaya, Müjgan Veziroğlu, Nimet Yıldırım, Şermin Ezgü, Şirin Esendemir,
Şensu Kapucuoğlu, Şendoğan Kaya, Erdoğan Kaya, Selma Bıçakcı, Şengül Yurdakul, Nuran alemdar, Yeter Uzun,
Şenol Uzun, Korkmaz Kaya, Neriman Aydın, Vedat Yaman, Rafet Yaman, Mihrican Çınar
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık
Tutanağı.
|2023/661E.
|Gökçeler köyü
|Dikilitaş
|122
|55
|Yol
|73,88 m2
|Emine Kaya Yaşar Uzun Kemal Kaya
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık
Tutanağı.
|122
|48
|Yol
|176,46
|Fatma Kaya Gülten Kaya Ayten Kaya İsmail Kaya Semra Aydemir Hülya Köseci Ayla Kaya Yüksel Uluç İsmail Kaya cafer Kaya
Kadriye Günebakar Ayfer Dağloğlu
|2023/667 E.
|Gökçeler köyü
|Bahçealtı
|122
122
|46
57
|Yol
Yol
|43,32 m2
47,93 m2
|Nevzat Kaya
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık
Tutanağı.
|2023/ 670 E.
|Gökçeler Köyü
|Darılık
|108
|95
|Yol
|209,24 m2
|Ahmet Kara
|KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki, Anlaşmazlık
Tutanağı.