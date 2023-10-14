T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 6. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur.
ESAS NO
BULUNDUĞU YER
MEVKİİ
ADA
PARSEL
VASFI
YÜZ ÖLÇÜMÜ
MALİKİN ADI SOYADI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2023/639
Gökçeler Köyü
Gökçeler Köyü
Bahçealtı
Bahçealtı
122
122
47
56
Yol
Yol
75,91 m²
50,22 m²
ADNAN KAYA NURGÜL KÖSE
İKNUR AKÇA
ADNAN KAYA
NURGÜL KÖSE
İKNUR AKÇA
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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