T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ÇAYCUMA 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik İletim Aş Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik İletim Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik İletim Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
ESAS NO
BULUNDUĞU YER
MEVKİİ
ADA
PARSEL
VASFI
YÜZ ÖLÇÜMÜ
MALİKİN ADI SOYADI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2024/1089
Aşağı İhsaniye köyü
Köyiçi
122
5
Tarla
4.399,58 m2
Mesut İncircioğlu -Ceyhan Karatutlu-Nezihe Gözlülü-Muazzez Özgün-Fehime Özgün-Burcu Tahire Köksal-Ceyhan Özgün-Şükran Özgün-Ertuğrul Kınay-Hüseyin Cavit Kınay-Serdar Han Köksal-Cavit Reha Özgün-Sebahat Özgün-
Türkiye Elektrik İletim Aş Genel Müdürlüğü
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.