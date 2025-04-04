T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:01

T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS

NO

BULUNDUĞU YER

MEVKİİ

ADA

PARSEL

VASFI

YÜZ ÖLÇÜMÜ

MALİKİN ADI SOYADI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

2024/1078

Saltukova Sarıkum Mah.

Töngelaltı

165

42

yol

196,96 m2

Yusuf Döngeloğlu, Fatma İnam, Hanım İnam, Emine Buruş, Satılmış Döngeloğlu,

Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2024/1084

Saltukova Kokaksu Mah.

Karagöl

199

122

yol

786,07 m2

Şaban Arabacıoğlu ,

Recep Durmuşoğlu,

Çiğdem Aşık,

Şenol Durmuşoğlu,

Erol Durmuşoğlu

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2024/1082

Saltukova Kokaksu Mah.

Karagöl

199

130

yol

320,29 m2

İsmail Karagöl

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2024/1080

Saltukova Sarıkum Mah

Töngelaltı

165

58

yol

321,18 m2

Hamit İnam, Hanife Özdemir, Hatice Günsan, Kadriye Buruş, Malike Harmanlı

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2024/1080

Saltukova Sarıkum Mah.

Töngelaltı

165

59

Yol

131,16 m2

Hamit İnam, Hanife Özdemir, Hatice Günsan, Kadriye Buruş, Malike Harmanlı

"

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2024/1080

Saltukova Sarıkum Mah.

Töngelaltı

165

60

Yol

188,11 m2

Hamit İnam, Hanife Özdemir, Hatice Günsan, Kadriye Buruş, Malike Harmanlı

"

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2024/1070

Saltukova Sarıkum Mah.

Töngelaltı

166

29

Yol

186,28 m2

Ziya Buruş,

Meryem (Sait kızı)

"

"

2024/1070

Saltukova Sarıkum Mah.

Töngelaltı

166

30

yol

28,91 m2

Ziya Buruş,

Meryem (Sait kızı)

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2024/1072

Saltukova Kokaksu Mah.

Darılık

198

247

Yol

202,26 m2

Naziker Buruş, Ahmet Çorum, Hürmüz Çorum

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2024/1074

Saltukova Kokaksu Mah.

Darılık

198

274

Yol

189,40 m2

Haşim Ermiş, Zeynep Ermiş, Şadiye Düzlü

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2024/1076

Saltukova Sarıkum Mah.

Töngelaltı

166

25

Yol

235,22 m2

Adli Buruş, Meryem (Sait Kızı)

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2024/1076

Saltukova Sarıkum Mah

Töngelaltı

166

26

Yol

29,35 m2

Adli Buruş, Meryem (Sait Kızı)

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2024/1094

Saltukova Sarıkum Mah.

Töngelaltı

164

141

yol

186,28 m2

Şükrü Düzcük, Hasan Düzcük, Yeter Karagöl, İsmi Baklacı, Halil Düzcük, Nimet Karahatıl, Hayrettin Düzlüoğlu, Şemşettin Düzlüoğlu, Nurittin Düzlüoğlu, Nuray Düzlüoğlu,

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