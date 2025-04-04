T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|
ESAS
NO
|
BULUNDUĞU YER
|
MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL
|
VASFI
|
YÜZ ÖLÇÜMÜ
|
MALİKİN ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|
2024/1078
|
Saltukova Sarıkum Mah.
|
Töngelaltı
|
165
|
42
|
yol
|
196,96 m2
|
Yusuf Döngeloğlu, Fatma İnam, Hanım İnam, Emine Buruş, Satılmış Döngeloğlu,
|
Karayolları Genel Müdürlüğü
|
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|
2024/1084
|
Saltukova Kokaksu Mah.
|
Karagöl
|
199
|
122
|
yol
|
786,07 m2
|
Şaban Arabacıoğlu ,
Recep Durmuşoğlu,
Çiğdem Aşık,
Şenol Durmuşoğlu,
Erol Durmuşoğlu
|
"
|
"
|
2024/1082
|
Saltukova Kokaksu Mah.
|
Karagöl
|
199
|
130
|
yol
|
320,29 m2
|
İsmail Karagöl
|
"
|
"
|
2024/1080
|
Saltukova Sarıkum Mah
|
Töngelaltı
|
165
|
58
|
yol
|
321,18 m2
|
Hamit İnam, Hanife Özdemir, Hatice Günsan, Kadriye Buruş, Malike Harmanlı
|
"
|
"
|
2024/1080
|
Saltukova Sarıkum Mah.
|
Töngelaltı
|
165
|
59
|
Yol
|
131,16 m2
|
Hamit İnam, Hanife Özdemir, Hatice Günsan, Kadriye Buruş, Malike Harmanlı
|
"
|
"
|
2024/1080
|
Saltukova Sarıkum Mah.
|
Töngelaltı
|
165
|
60
|
Yol
|
188,11 m2
|
Hamit İnam, Hanife Özdemir, Hatice Günsan, Kadriye Buruş, Malike Harmanlı
|
"
|
"
|
2024/1070
|
Saltukova Sarıkum Mah.
|
Töngelaltı
|
166
|
29
|
Yol
|
186,28 m2
|
Ziya Buruş,
Meryem (Sait kızı)
|
"
|
"
|
2024/1070
|
Saltukova Sarıkum Mah.
|
Töngelaltı
|
166
|
30
|
yol
|
28,91 m2
|
Ziya Buruş,
Meryem (Sait kızı)
|
"
|
"
|
2024/1072
|
Saltukova Kokaksu Mah.
|
Darılık
|
198
|
247
|
Yol
|
202,26 m2
|
Naziker Buruş, Ahmet Çorum, Hürmüz Çorum
|
"
|
"
|
2024/1074
|
Saltukova Kokaksu Mah.
|
Darılık
|
198
|
274
|
Yol
|
189,40 m2
|
Haşim Ermiş, Zeynep Ermiş, Şadiye Düzlü
|
"
|
"
|
2024/1076
|
Saltukova Sarıkum Mah.
|
Töngelaltı
|
166
|
25
|
Yol
|
235,22 m2
|
Adli Buruş, Meryem (Sait Kızı)
|
"
|
"
|
2024/1076
|
Saltukova Sarıkum Mah
|
Töngelaltı
|
166
|
26
|
Yol
|
29,35 m2
|
Adli Buruş, Meryem (Sait Kızı)
|
"
|
"
|
2024/1094
|
Saltukova Sarıkum Mah.
|
Töngelaltı
|
164
|
141
|
yol
|
186,28 m2
|
Şükrü Düzcük, Hasan Düzcük, Yeter Karagöl, İsmi Baklacı, Halil Düzcük, Nimet Karahatıl, Hayrettin Düzlüoğlu, Şemşettin Düzlüoğlu, Nurittin Düzlüoğlu, Nuray Düzlüoğlu,
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