T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.05.2025 - 00:01

T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO

BULUNDUĞU YER

MEVKİİ

ADA

PARSEL

VASFI

YÜZ ÖLÇÜMÜ

MALİKİN ADI SOYADI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

2024/966

Kalafatlı Köyü

Kayacık Tarlası

133

63

Tarla

1.342,19 m²

Ramazan Üstüntaş, Hakkı Üstüntaş Azime Üstüntaş

Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2024/948

Kadıoğlu Köyü

Soğuksu Mevkii

135

8

Tarla

5.120,09 m²

Ömer ÇELİK, Gülseren Akgül,Eyüp ÇELİK, Fatma ÖZER

Ahmet ÇELİK ,Zeynep ALABAŞ, Fatih ÇELİK, Birgül Akçay,

Nurgül Demirsoy, Mustafa Çelik, Mesut Çelik, Seyfi Çelik

"

"

2024/926

Taşçılı Köyü

Karakiraz

157

73

Tarla

1.058,15 m²

Kamil Uzun

"

"

2024/922

Kadıoğlu K.

Ötekarşı

135

19

Tarla

439,73 m²

Durdu Çıtak

"

"

2024/1022

Koramanlar Köyü

Kırıklar Mevkii

125

275

Tarla

372,62m²

Cavit Kavak , Nuri Kavak ,Neriman Çakır

Şerafettin Kavak, Bahattin Kavak,

Bahriye Kavak, Erdoğan Kavak, Yadigar Kavak,

"

"

2024/1028

Sandallar K.

Yevmeyir

165

27

Tarla

8.673,16m²

Recep Ataman

"

"

2024/1020

Adaköyü

Ormanilit

118

7

Tarla

1.322,76m²

Murat Akça

"

"

2024/1018

Koramanlar Köyü

Cumatarlası Mevkii

125

255

Tarla

4.960,11m²

Döndü Koraman, İsmail Kabasakal, Hanım Çıvak, Fatma Koraman, Rahmiye Ermiş, Kezban Çelik, İsmail Kabasakal

"

"

2024/1014

Koramanlar Köyü

Cumatarlası

125

254

Tarla

5.363,29 m²

Rıza Kabasakal, Dursun Fatih Kabasakal, Halise Kabasakal, Hasan Kabasakal , Velime Kabasakal

"

"

2024/1012

Koramanlar Köyü

Cumatarlası

125

212

Tarla

15.019,16 m²

Mehmet Kabasakal, Serkan Kabasakal,

Alparslan Kabasakal,

"

"

2024/1032

Adaköy Köyü

Ayva Tarlası

147

38

Tarla

367,78 m²

Yıldırım Bıçakçı

"

"

2024/1030

Adaköy Köyü

Ayva Tarlası

147

35

Tarla

4865,67 m²

Ali Katırcı

"

"

2024/1010

Koramanlar Köyü

Cumatarlası

125

194

Tarla

1235,77 m²

Nuri Kandır

Satılmış Kandır

"

"

2024/1026

Adaköy Köyü

Ayva Tarlası

147

36

Tarla

784,47 m²

Yıldırım Bıçakçı

"

"

2024/984

Kadıoğlu Köyü

Değirmen

yanı

139

15

Tarla

1.522,18 m²

Ali Çıtak

"

"

2024/954

Kadıoğlu Köyü

Gebecik Mevkii

136

43

Tarla

764,69 m²

Sadullah Oral

"

"

2024/950

Kadıoğlu Köyü

Düzilit Mevkii

134

30

Tarla

1.505,19 m²

Aziz Akyüz

"

"

2024/940

Kalafatlı Köyü

Çukur Tarla

133

49

Tarla

3.847,59 m²

Fatime Aytekin, Hayrullah Aytekin , Hasan Aytekin, Hüseyin Aytekin,

Nazmiye Turpçu ,

İsmail Aytekin,

"

"

2024/934

Taşçılı Köyü

Mezeraltı

147

44

Tarla

767,14 m²

Yılmaz Yelman, Fatma Yelman, Seyfettin Yelman, Raif Yelman,

Sultan Güney, Hayriye Kara

"

"

2024/930

Taşçılı Köyü

Döngellik Mevkii

157

74

Tarla

979,73 m²

Soner Akyüz, Sebahat Akyüz, İlhan Akyüz, Bekir Sefa Akyüz, Gülümser Aktaş,Şaban Akyüz, Hayrullah Çakal , Mehmet Ali Çakal

Gülümser Akyüz, Muhittin Akyüz, Recai Akyüz, Sultan Akman

Recep Akyüz,

"

"

2024/928

Taşçılı Köyü

Harman yanı Mevkii

157

174

Tarla

1.732,99 m²

Şengül Saka, Recep Uslu , Muammer Uslu

İbrahim Uslu , Ayten Uslu ,Ahmet Uslu, Şaban Saka ,Hayrullah Saka, Yaşar Oral,

Pakize Öndeş, Hayri Saka , Sebahattin Saka,

Nazife Uslu, Hacer Keserci, Hayrullah Uslu, Gülfer Uslu, Nuray YİĞİT, Muhammet Uslu, Aynur Yiğit,Cemile Oral, Ayşe Uslu, Fatma Uslu , Şehriye Yiğit, Durdane Uslu

Ersin Uslu, Gülbahar Özden, Hayri Uslu,

Döndü Pirecioğlu, İrfan Uslu, Dursune Uslu

"

"

2024/932

Taşçılı Köyü

Harman yanı mevkii

157

253

Tarla

236,24 m²

Recep Tekin

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2024/936

Kadıoğlu köyü

Gebecik Mevkii

136

45

Tarla

799,57 m²

Osman Zeren , Mevlüt Zeren , Metin Zeren

Hanife Akçan , Gülsün Yeşil, Yeter Kartal,

Nevim Sarı , Yusuf Zeren , Nuray Zeren,

Seyfullah Zeren, Hayri Zeren, Hülya Zeren , Orhan Zeren , Emrah Zeren , Sevim Zeren Durmuş, Mithat Güven Zeren , İsmail Zeren

"

"

2024/982

Kadıoğlu Köyü

Odayeri Mevkii

137

1

Tarla

458.06 m²

Hayriye Bayram, Mevlüt Çıtak, Makbule Çıtak

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2024/980

Taşçılık köyü

Karagünler

157

271

Tarla

28,50 m²

Emin Batmaz

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2024/920

Kadıoğlu Köyü

Düzilit Mevkii

134

28

Tarla

5.392,65 m²

Gülizar Turpçu ,Adnan Turpçu, Süleyman Turpçu, Nazife Gümüşok, FAtma Kabasakal, Mualla Berber, Fatma Turpçu, Ahmet Turpçu, Hanım Çatm, Kadriye Altınay

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2024/918

Taşçılı Köyü

Kalaycılar Mevkii

154

69

Tarla

10.342,92 m²

Durmuş Göktaş, Hüseyin Göktaş, Recep Tekin, Hayrullah Tekin, Hüseyin Tekin, Hasan Topal, Kadir Göktaş, Ali Göktaş, Recep Göktaş, Cengiz Gökta, Hanım Tekin,

Zülfiye Okumuş, Sevim Keserci, Tülay Tekin ,Sevgi Topal,

Fatime Batmaz, Döndü Akkaya , Hamide Göktaş ,Hayriye Uzun

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2024/1008

Koromanlar Köyü

Cumatarlası Mevkii

125

193

Tarla

4.940,64 m²

Yahya Cin, Durmuş Cin, Mustafa Cin, Kasım Cin, Fatma Bacak , Adile Başoğlu

Habibe Cin , Hatice Cin , Velime Kabuk

"

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2024/1006

Koromanlar Köyü

Kırıklar Mevki,i

125

130

Tarla

19.352,50 m²

Yaşar Çiloğlu ,Hüseyin Çiloğlu, Hanım Çiloğlu

Veli Çiloğlu, Pakize Bozkurt, Akif Çiloğlu,

Mahir Emektar, İbrahim Emektar, Sakibe Çiloğlu, Necati Çiloğlu, Gülistan

Hamaratlı, Mustafa Çiloğlu, Fatma Çiloğlu

Seyfettin Çiloğlu, Ali Çiloğlu, Ömer Çiloğlu,

Sami Çiloğlu, Nazif Çiloğlu, Raci Çiloğlu,

Kenan Çiloğlu, İsmail Çiloğlu, Recep Çiloğlu

Siyami Çiloğlu, Nuri Kandır, Satılmış Kandır, Behice Kandır,

Hüseyin Kandır, Sevim Kandır, Şerife Karakoç

Veli Kandır, Hamza Çiloğlu, Habibe Koroman, Emrullah Emektar ,Cafer Çiloğlu

Naciye Koroman

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2024/1004

Koromanlar Köyü

Anbarbükü Mevkii

125

87

Tarla

16.000,09 m²

Sami Çiloğlu, Raci Çiloğlu, İsmail Çiloğlu

Recep Çiloğlu, Kenan Çiloğlu, Nazif Çiloğlu

Siyami Çiloğlu, Hamza Çiloğlu, Cafet Çiloğlu, Naciye Çiloğlu, Safiye Çiloğlu, Nezaket Çiloğlu, Ramazan Çiloğlu, Kadın Çiloğlu

Naciye Çiloğlu, Erol Çiloğlu, Birol Çiloğlu

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2024/976

Dereli köyü

Kuyualtı Mevkii

119

139

Tarla

123,14 m²

Şerafettin Turpçu, Halil Oral, Erol Turpçu, Fatime Oruç

Ergun Turpçu, Ekrem Turpçu, Nazikar Turpçu, Dursun Turpçu, Pınar Bekmezci,Ercan Turpçu, Necibe turpcu

Ziyneti Turpçu, Şevki Turpçu, Maksude Turpçu, Adem Turpçu

Zülfiye Turpçu, Erkan Turpçu, Şevket Turpçu

Nurgül Turpçu, Emel Çubukçu, Filiz Türkyılmaz, Fidan Turpçu, Aynur Yağız

Makbule Turpçu, Fatma Turpçu, Yıldıray Turpçu, Abdullah Kapsuk, Alaaddin Turpcu, Erol Turpcu, Kemalettin Turpçu, Sevim Turpçu,

Muhammet Kapsuk, Yücel Kapsuk,Yüksel Kapsuk, Naciye Turpçu

Recep Turpçu, Hasan Turpçu, Abdullah Turpçu, Fatma Turpçu

Mesude Kınacı, Sevil Turpçu, Yüksel Turpçu,Alaaddin Turpçu, Ferhat turpçu

Fatma Turpçu, Mevlüde Turpçu, Selahattin Turpçu

Celal Turpçu, Nevin Çorak ,Nazmiye Berber

Saniye Yiğit, Zülfiye Turpçu, Zahire Turpçu,

Yaşar Kahveci, Kamil Oral, Recep Oral, Sevgi Gümüşok, Refika Oral, Kamil Oral,Recep Oral

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2024/968

Dereli Köyü

Mezarlıkaltı Mevkii

119

153

Tarla

3.095,11 m²

Behiye Oral, Tülay Oral, Serkan Oral, Sadullah Oral, Yeter Oral , Şendur Özdoğan,

Gülbahar Sağdıç, Gülfidan Oral, Zeynap Turpçu, Hayri Oral, Nazikar Batmaz, Yaşere İslamoğlu, Hamide Oral , Nazife Çıtak, Behiye Oral

"

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2024/916

Taşçılı Köyü

Kalaycılar

154

74

Tarla

119,67 m²

Hasan Topal

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2024/914

Taşçılı Köyü

Kalaycılar

154

18

Tarla

5446,32 m²

Hasan Topal

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2024/978

Kadıoğlu

Soğuksu

135

10

Tarla

3.965,89 m²

Nuri Çelik

"

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2024/974

Kalafatlı Köyü

Kayacık Mevkii

133

61

Tarla

505,35 m²

Ramazan Ayhan, Nazmiye Ayhan, Hasan Ayhan, Makbule Ayhan, Mehmet Ayhan,

Nazmiye Ayhan

"

"

2024/972

Dereli Köyü

Hocatarlası

119

29

Tarla

1.666,30 m²

Satılmış Turpçu

"

"

2024/970

Kadıoğlu Köyü

Meşe parçası

136

42

Tarla

740,07 m²

Hayriye Oral

"

"

2024/910

Taşçılık Köyü

Karagünler Mevkii

157

274

Tarla

1.824,88 m²

Recep Tekin

"

"

2024/908

Kadıoğlu Köyü

Soğuksu Mevkii

138

1

Tarla

511,18 m²

Recep Çıtak , Nazire Port

"

"

2024/912

Taşçılık köyü

Kalaycılar

154

34

Tarla

134,84 m²

Ramazan Topal

"

"

2024/964

Dereli Köyü

Kuyualtı M

119

138

Tarla

142,55 m²

Ali Turpçu

"

"

2024/962

Kadıoğlu Köyü

Eski Değmen yanı Mevkii

139

20

Tarla

2.660,31 m²

Sabri Çıtak

"

"

2024/960

Kadıoğlu Köyü

Eski değmen yanı Mevkii

139

21

Tarla

2.678,16 m²

Basri Çıtak

"

"

2024/958

Taşçılık Köyü

Karagünler Mevkii

154

270

Tarla

3.183,73 m²

Aziz Batmaz

"

"

2024/956

Taşçılık Köyü

Mezarlıkaltı Mevkii

147

25

Tarla

981,98 m²

Yüksel Yelman

SAtılmış Yelman

"

"

2024/952

Kadıoğlu Köyü

Gebecik Mevkii

136

44

Tarla

2.214,73 m²

Hayri Oral

"

"

2024/946

Taşçılık Köyü

Mezarlıkaltı Mevkii

147

24

Tarla

2.130,73 m²

Hüseyin Başkurt

"

"

2024/944

Kalafatlı Köyü

Köledili Mevkii

133

73

Tarla

1.993,06 m²

Hasan Bayram

Aygül Bayram

Hüseyin Bayram

"

"

2024/942

Kadıoğlu Köyü

Değirmenyanı Mevkii

139

18

Tarla

3.812,82 m²

Kazim Çıtak ,

Cemil Çıtak

"

"

2024/938

Kalafatlı Köyü

Kayacık tarlası

133

62

Tarla

577,17 m²

Azime Üstüntaş

Ramazan Üstüntaş

"

"

2024/1024

Koramanlar Köyü

Kırıklar Mevkii

125

278

Tarla

6.302,28 m2

Durmuş Tay

Veysel Tay

Selahattin Tay

Yusuf Tay

"

"

2024/1016

Koramanlar Köyü

Kırıklar Mevkii

125

273

Tarla

13205,27 m2

Cavit Kavak, Nuri Kavak, Bahriye Kavak, Şerafettin Kavak, Bahattin Kavak, Nermin Çakır, Erdoğan Kavak, Yadikar Kavak, Ali Kavak, Nahide Kavak, Ayhan Kavak, Rıza Kavak, Sevim Kavak, Recep Kavak, Gülşen Kavak, Münevver Kavak, Bayram Kavak,

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2024/906

Taşçılı Köyü

Kalaycılar Mevkii

154

14

Tarla

24199,63 m²

Naile Özdeş , Erol Öndeş, Yusuf Öndeş, SeyfelluhÖndeş, İdris Öndeş, Recep Öndeş, Fatma Öndeş, Habibe Öndeş, hayriye Öndeş, Sefer Öndeş, Murat Öndeş, Fatma Kerman, Pınar Öndeş, Ahmet Öndeş, Durmuş Öndeş, Yusuf Öndeş, Hatice Öndeş, Şaban saka, Halit Saka, Yaşare Yılmaz, Hayriye Beklen, Yılmaz Saka, Ramazan Öndeş, Ecevit Öndeş, Hayriye Sosyal, Gülbahar Özdemir, Yadikar Çiloğlu , Melek Öndeş, Fatime Öndeş, Hayrullah Öndeş, Hanım Öztürk, Yaşare Özen, Gülseren Öndeş, Fatma Çıtak, Hayriye Arslan, Nadire Akyiğit, Yaşare Beklen, Şahin Beklen, Nail Beklen, Hasan Öztürk, Sedat Öztürk, Hafize Üstüntaş, Şaban Öztürk, Necati Öztürk, Şenol Saka, Gülfidan Beklen, Şenan Saka,

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#ilangovtr Basın No: ILN02217045