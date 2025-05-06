T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|
ESAS NO
|
BULUNDUĞU YER
|
MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL
|
VASFI
|
YÜZ ÖLÇÜMÜ
|
MALİKİN ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|
2024/966
|
Kalafatlı Köyü
|
Kayacık Tarlası
|
133
|
63
|
Tarla
|
1.342,19 m²
|
Ramazan Üstüntaş, Hakkı Üstüntaş Azime Üstüntaş
|
Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü
|
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|
2024/948
|
Kadıoğlu Köyü
|
Soğuksu Mevkii
|
135
|
8
|
Tarla
|
5.120,09 m²
|
Ömer ÇELİK, Gülseren Akgül,Eyüp ÇELİK, Fatma ÖZER
Ahmet ÇELİK ,Zeynep ALABAŞ, Fatih ÇELİK, Birgül Akçay,
Nurgül Demirsoy, Mustafa Çelik, Mesut Çelik, Seyfi Çelik
|
"
|
"
|
2024/926
|
Taşçılı Köyü
|
Karakiraz
|
157
|
73
|
Tarla
|
1.058,15 m²
|
Kamil Uzun
|
"
|
"
|
2024/922
|
Kadıoğlu K.
|
Ötekarşı
|
135
|
19
|
Tarla
|
439,73 m²
|
Durdu Çıtak
|
"
|
"
|
2024/1022
|
Koramanlar Köyü
|
Kırıklar Mevkii
|
125
|
275
|
Tarla
|
372,62m²
|
Cavit Kavak , Nuri Kavak ,Neriman Çakır
Şerafettin Kavak, Bahattin Kavak,
Bahriye Kavak, Erdoğan Kavak, Yadigar Kavak,
|
"
|
"
|
2024/1028
|
Sandallar K.
|
Yevmeyir
|
165
|
27
|
Tarla
|
8.673,16m²
|
Recep Ataman
|
"
|
"
|
2024/1020
|
Adaköyü
|
Ormanilit
|
118
|
7
|
Tarla
|
1.322,76m²
|
Murat Akça
|
"
|
"
|
2024/1018
|
Koramanlar Köyü
|
Cumatarlası Mevkii
|
125
|
255
|
Tarla
|
4.960,11m²
|
Döndü Koraman, İsmail Kabasakal, Hanım Çıvak, Fatma Koraman, Rahmiye Ermiş, Kezban Çelik, İsmail Kabasakal
|
"
|
"
|
2024/1014
|
Koramanlar Köyü
|
Cumatarlası
|
125
|
254
|
Tarla
|
5.363,29 m²
|
Rıza Kabasakal, Dursun Fatih Kabasakal, Halise Kabasakal, Hasan Kabasakal , Velime Kabasakal
|
"
|
"
|
2024/1012
|
Koramanlar Köyü
|
Cumatarlası
|
125
|
212
|
Tarla
|
15.019,16 m²
|
Mehmet Kabasakal, Serkan Kabasakal,
Alparslan Kabasakal,
|
"
|
"
|
2024/1032
|
Adaköy Köyü
|
Ayva Tarlası
|
147
|
38
|
Tarla
|
367,78 m²
|
Yıldırım Bıçakçı
|
"
|
"
|
2024/1030
|
Adaköy Köyü
|
Ayva Tarlası
|
147
|
35
|
Tarla
|
4865,67 m²
|
Ali Katırcı
|
"
|
"
|
2024/1010
|
Koramanlar Köyü
|
Cumatarlası
|
125
|
194
|
Tarla
|
1235,77 m²
|
Nuri Kandır
Satılmış Kandır
|
"
|
"
|
2024/1026
|
Adaköy Köyü
|
Ayva Tarlası
|
147
|
36
|
Tarla
|
784,47 m²
|
Yıldırım Bıçakçı
|
"
|
"
|
2024/984
|
Kadıoğlu Köyü
|
Değirmen
yanı
|
139
|
15
|
Tarla
|
1.522,18 m²
|
Ali Çıtak
|
"
|
"
|
2024/954
|
Kadıoğlu Köyü
|
Gebecik Mevkii
|
136
|
43
|
Tarla
|
764,69 m²
|
Sadullah Oral
|
"
|
"
|
2024/950
|
Kadıoğlu Köyü
|
Düzilit Mevkii
|
134
|
30
|
Tarla
|
1.505,19 m²
|
Aziz Akyüz
|
"
|
"
|
2024/940
|
Kalafatlı Köyü
|
Çukur Tarla
|
133
|
49
|
Tarla
|
3.847,59 m²
|
Fatime Aytekin, Hayrullah Aytekin , Hasan Aytekin, Hüseyin Aytekin,
Nazmiye Turpçu ,
İsmail Aytekin,
|
"
|
"
|
2024/934
|
Taşçılı Köyü
|
Mezeraltı
|
147
|
44
|
Tarla
|
767,14 m²
|
Yılmaz Yelman, Fatma Yelman, Seyfettin Yelman, Raif Yelman,
Sultan Güney, Hayriye Kara
|
"
|
"
|
2024/930
|
Taşçılı Köyü
|
Döngellik Mevkii
|
157
|
74
|
Tarla
|
979,73 m²
|
Soner Akyüz, Sebahat Akyüz, İlhan Akyüz, Bekir Sefa Akyüz, Gülümser Aktaş,Şaban Akyüz, Hayrullah Çakal , Mehmet Ali Çakal
Gülümser Akyüz, Muhittin Akyüz, Recai Akyüz, Sultan Akman
Recep Akyüz,
|
"
|
"
|
2024/928
|
Taşçılı Köyü
|
Harman yanı Mevkii
|
157
|
174
|
Tarla
|
1.732,99 m²
|
Şengül Saka, Recep Uslu , Muammer Uslu
İbrahim Uslu , Ayten Uslu ,Ahmet Uslu, Şaban Saka ,Hayrullah Saka, Yaşar Oral,
Pakize Öndeş, Hayri Saka , Sebahattin Saka,
Nazife Uslu, Hacer Keserci, Hayrullah Uslu, Gülfer Uslu, Nuray YİĞİT, Muhammet Uslu, Aynur Yiğit,Cemile Oral, Ayşe Uslu, Fatma Uslu , Şehriye Yiğit, Durdane Uslu
Ersin Uslu, Gülbahar Özden, Hayri Uslu,
Döndü Pirecioğlu, İrfan Uslu, Dursune Uslu
|
"
|
"
|
2024/932
|
Taşçılı Köyü
|
Harman yanı mevkii
|
157
|
253
|
Tarla
|
236,24 m²
|
Recep Tekin
|
"
|
"
|
2024/936
|
Kadıoğlu köyü
|
Gebecik Mevkii
|
136
|
45
|
Tarla
|
799,57 m²
|
Osman Zeren , Mevlüt Zeren , Metin Zeren
Hanife Akçan , Gülsün Yeşil, Yeter Kartal,
Nevim Sarı , Yusuf Zeren , Nuray Zeren,
Seyfullah Zeren, Hayri Zeren, Hülya Zeren , Orhan Zeren , Emrah Zeren , Sevim Zeren Durmuş, Mithat Güven Zeren , İsmail Zeren
|
"
|
"
|
2024/982
|
Kadıoğlu Köyü
|
Odayeri Mevkii
|
137
|
1
|
Tarla
|
458.06 m²
|
Hayriye Bayram, Mevlüt Çıtak, Makbule Çıtak
|
"
|
"
|
2024/980
|
Taşçılık köyü
|
Karagünler
|
157
|
271
|
Tarla
|
28,50 m²
|
Emin Batmaz
|
"
|
"
|
2024/920
|
Kadıoğlu Köyü
|
Düzilit Mevkii
|
134
|
28
|
Tarla
|
5.392,65 m²
|
Gülizar Turpçu ,Adnan Turpçu, Süleyman Turpçu, Nazife Gümüşok, FAtma Kabasakal, Mualla Berber, Fatma Turpçu, Ahmet Turpçu, Hanım Çatm, Kadriye Altınay
|
"
|
"
|
2024/918
|
Taşçılı Köyü
|
Kalaycılar Mevkii
|
154
|
69
|
Tarla
|
10.342,92 m²
|
Durmuş Göktaş, Hüseyin Göktaş, Recep Tekin, Hayrullah Tekin, Hüseyin Tekin, Hasan Topal, Kadir Göktaş, Ali Göktaş, Recep Göktaş, Cengiz Gökta, Hanım Tekin,
Zülfiye Okumuş, Sevim Keserci, Tülay Tekin ,Sevgi Topal,
Fatime Batmaz, Döndü Akkaya , Hamide Göktaş ,Hayriye Uzun
|
"
|
"
|
2024/1008
|
Koromanlar Köyü
|
Cumatarlası Mevkii
|
125
|
193
|
Tarla
|
4.940,64 m²
|
Yahya Cin, Durmuş Cin, Mustafa Cin, Kasım Cin, Fatma Bacak , Adile Başoğlu
Habibe Cin , Hatice Cin , Velime Kabuk
|
"
|
"
|
2024/1006
|
Koromanlar Köyü
|
Kırıklar Mevki,i
|
125
|
130
|
Tarla
|
19.352,50 m²
|
Yaşar Çiloğlu ,Hüseyin Çiloğlu, Hanım Çiloğlu
Veli Çiloğlu, Pakize Bozkurt, Akif Çiloğlu,
Mahir Emektar, İbrahim Emektar, Sakibe Çiloğlu, Necati Çiloğlu, Gülistan
Hamaratlı, Mustafa Çiloğlu, Fatma Çiloğlu
Seyfettin Çiloğlu, Ali Çiloğlu, Ömer Çiloğlu,
Sami Çiloğlu, Nazif Çiloğlu, Raci Çiloğlu,
Kenan Çiloğlu, İsmail Çiloğlu, Recep Çiloğlu
Siyami Çiloğlu, Nuri Kandır, Satılmış Kandır, Behice Kandır,
Hüseyin Kandır, Sevim Kandır, Şerife Karakoç
Veli Kandır, Hamza Çiloğlu, Habibe Koroman, Emrullah Emektar ,Cafer Çiloğlu
Naciye Koroman
|
"
|
"
|
2024/1004
|
Koromanlar Köyü
|
Anbarbükü Mevkii
|
125
|
87
|
Tarla
|
16.000,09 m²
|
Sami Çiloğlu, Raci Çiloğlu, İsmail Çiloğlu
Recep Çiloğlu, Kenan Çiloğlu, Nazif Çiloğlu
Siyami Çiloğlu, Hamza Çiloğlu, Cafet Çiloğlu, Naciye Çiloğlu, Safiye Çiloğlu, Nezaket Çiloğlu, Ramazan Çiloğlu, Kadın Çiloğlu
Naciye Çiloğlu, Erol Çiloğlu, Birol Çiloğlu
|
"
|
"
|
2024/976
|
Dereli köyü
|
Kuyualtı Mevkii
|
119
|
139
|
Tarla
|
123,14 m²
|
Şerafettin Turpçu, Halil Oral, Erol Turpçu, Fatime Oruç
Ergun Turpçu, Ekrem Turpçu, Nazikar Turpçu, Dursun Turpçu, Pınar Bekmezci,Ercan Turpçu, Necibe turpcu
Ziyneti Turpçu, Şevki Turpçu, Maksude Turpçu, Adem Turpçu
Zülfiye Turpçu, Erkan Turpçu, Şevket Turpçu
Nurgül Turpçu, Emel Çubukçu, Filiz Türkyılmaz, Fidan Turpçu, Aynur Yağız
Makbule Turpçu, Fatma Turpçu, Yıldıray Turpçu, Abdullah Kapsuk, Alaaddin Turpcu, Erol Turpcu, Kemalettin Turpçu, Sevim Turpçu,
Muhammet Kapsuk, Yücel Kapsuk,Yüksel Kapsuk, Naciye Turpçu
Recep Turpçu, Hasan Turpçu, Abdullah Turpçu, Fatma Turpçu
Mesude Kınacı, Sevil Turpçu, Yüksel Turpçu,Alaaddin Turpçu, Ferhat turpçu
Fatma Turpçu, Mevlüde Turpçu, Selahattin Turpçu
Celal Turpçu, Nevin Çorak ,Nazmiye Berber
Saniye Yiğit, Zülfiye Turpçu, Zahire Turpçu,
Yaşar Kahveci, Kamil Oral, Recep Oral, Sevgi Gümüşok, Refika Oral, Kamil Oral,Recep Oral
|
"
|
"
|
2024/968
|
Dereli Köyü
|
Mezarlıkaltı Mevkii
|
119
|
153
|
Tarla
|
3.095,11 m²
|
Behiye Oral, Tülay Oral, Serkan Oral, Sadullah Oral, Yeter Oral , Şendur Özdoğan,
Gülbahar Sağdıç, Gülfidan Oral, Zeynap Turpçu, Hayri Oral, Nazikar Batmaz, Yaşere İslamoğlu, Hamide Oral , Nazife Çıtak, Behiye Oral
|
"
|
"
|
2024/916
|
Taşçılı Köyü
|
Kalaycılar
|
154
|
74
|
Tarla
|
119,67 m²
|
Hasan Topal
|
"
|
"
|
2024/914
|
Taşçılı Köyü
|
Kalaycılar
|
154
|
18
|
Tarla
|
5446,32 m²
|
Hasan Topal
|
"
|
"
|
2024/978
|
Kadıoğlu
|
Soğuksu
|
135
|
10
|
Tarla
|
3.965,89 m²
|
Nuri Çelik
|
"
|
"
|
2024/974
|
Kalafatlı Köyü
|
Kayacık Mevkii
|
133
|
61
|
Tarla
|
505,35 m²
|
Ramazan Ayhan, Nazmiye Ayhan, Hasan Ayhan, Makbule Ayhan, Mehmet Ayhan,
Nazmiye Ayhan
|
"
|
"
|
2024/972
|
Dereli Köyü
|
Hocatarlası
|
119
|
29
|
Tarla
|
1.666,30 m²
|
Satılmış Turpçu
|
"
|
"
|
2024/970
|
Kadıoğlu Köyü
|
Meşe parçası
|
136
|
42
|
Tarla
|
740,07 m²
|
Hayriye Oral
|
"
|
"
|
2024/910
|
Taşçılık Köyü
|
Karagünler Mevkii
|
157
|
274
|
Tarla
|
1.824,88 m²
|
Recep Tekin
|
"
|
"
|
2024/908
|
Kadıoğlu Köyü
|
Soğuksu Mevkii
|
138
|
1
|
Tarla
|
511,18 m²
|
Recep Çıtak , Nazire Port
|
"
|
"
|
2024/912
|
Taşçılık köyü
|
Kalaycılar
|
154
|
34
|
Tarla
|
134,84 m²
|
Ramazan Topal
|
"
|
"
|
2024/964
|
Dereli Köyü
|
Kuyualtı M
|
119
|
138
|
Tarla
|
142,55 m²
|
Ali Turpçu
|
"
|
"
|
2024/962
|
Kadıoğlu Köyü
|
Eski Değmen yanı Mevkii
|
139
|
20
|
Tarla
|
2.660,31 m²
|
Sabri Çıtak
|
"
|
"
|
2024/960
|
Kadıoğlu Köyü
|
Eski değmen yanı Mevkii
|
139
|
21
|
Tarla
|
2.678,16 m²
|
Basri Çıtak
|
"
|
"
|
2024/958
|
Taşçılık Köyü
|
Karagünler Mevkii
|
154
|
270
|
Tarla
|
3.183,73 m²
|
Aziz Batmaz
|
"
|
"
|
2024/956
|
Taşçılık Köyü
|
Mezarlıkaltı Mevkii
|
147
|
25
|
Tarla
|
981,98 m²
|
Yüksel Yelman
SAtılmış Yelman
|
"
|
"
|
2024/952
|
Kadıoğlu Köyü
|
Gebecik Mevkii
|
136
|
44
|
Tarla
|
2.214,73 m²
|
Hayri Oral
|
"
|
"
|
2024/946
|
Taşçılık Köyü
|
Mezarlıkaltı Mevkii
|
147
|
24
|
Tarla
|
2.130,73 m²
|
Hüseyin Başkurt
|
"
|
"
|
2024/944
|
Kalafatlı Köyü
|
Köledili Mevkii
|
133
|
73
|
Tarla
|
1.993,06 m²
|
Hasan Bayram
Aygül Bayram
Hüseyin Bayram
|
"
|
"
|
2024/942
|
Kadıoğlu Köyü
|
Değirmenyanı Mevkii
|
139
|
18
|
Tarla
|
3.812,82 m²
|
Kazim Çıtak ,
Cemil Çıtak
|
"
|
"
|
2024/938
|
Kalafatlı Köyü
|
Kayacık tarlası
|
133
|
62
|
Tarla
|
577,17 m²
|
Azime Üstüntaş
Ramazan Üstüntaş
|
"
|
"
|
2024/1024
|
Koramanlar Köyü
|
Kırıklar Mevkii
|
125
|
278
|
Tarla
|
6.302,28 m2
|
Durmuş Tay
Veysel Tay
Selahattin Tay
Yusuf Tay
|
"
|
"
|
2024/1016
|
Koramanlar Köyü
|
Kırıklar Mevkii
|
125
|
273
|
Tarla
|
13205,27 m2
|
Cavit Kavak, Nuri Kavak, Bahriye Kavak, Şerafettin Kavak, Bahattin Kavak, Nermin Çakır, Erdoğan Kavak, Yadikar Kavak, Ali Kavak, Nahide Kavak, Ayhan Kavak, Rıza Kavak, Sevim Kavak, Recep Kavak, Gülşen Kavak, Münevver Kavak, Bayram Kavak,
|
"
|
"
|
2024/906
|
Taşçılı Köyü
|
Kalaycılar Mevkii
|
154
|
14
|
Tarla
|
24199,63 m²
|
Naile Özdeş , Erol Öndeş, Yusuf Öndeş, SeyfelluhÖndeş, İdris Öndeş, Recep Öndeş, Fatma Öndeş, Habibe Öndeş, hayriye Öndeş, Sefer Öndeş, Murat Öndeş, Fatma Kerman, Pınar Öndeş, Ahmet Öndeş, Durmuş Öndeş, Yusuf Öndeş, Hatice Öndeş, Şaban saka, Halit Saka, Yaşare Yılmaz, Hayriye Beklen, Yılmaz Saka, Ramazan Öndeş, Ecevit Öndeş, Hayriye Sosyal, Gülbahar Özdemir, Yadikar Çiloğlu , Melek Öndeş, Fatime Öndeş, Hayrullah Öndeş, Hanım Öztürk, Yaşare Özen, Gülseren Öndeş, Fatma Çıtak, Hayriye Arslan, Nadire Akyiğit, Yaşare Beklen, Şahin Beklen, Nail Beklen, Hasan Öztürk, Sedat Öztürk, Hafize Üstüntaş, Şaban Öztürk, Necati Öztürk, Şenol Saka, Gülfidan Beklen, Şenan Saka,
|
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|
"